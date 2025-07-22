Оззи Осборн умер: все подробности
Звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.
76-летний Оззи Осборн, ставший живой легендой, умер в кругу своей семьи, окруженный любовью до последней минуты жизни, сообщает Sky News со ссылкой на родственников артиста.
Причина смерти не названа, хотя в последние годы Осборн страдал от различных заболеваний: сначала болезнью Паркинсона, а в последние годы добавились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году, а также операции на позвоночнике.
Его смерть наступила менее чем через три недели после завершения карьеры. 5 июля Осборн воссоединился со своими коллегами по оригинальному составу Black Sabbath, впервые с 2005 года, для "Back to the Beginning" — прощального концерта, в котором приняли участие одни из самых известных имен в металле.
"Я пролежал без работы шесть лет, и вы даже не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца", – сказал он публике в тот вечер.
Выступление в "Вилла Парк" было анонсировано ранее в этом году Шэрон, которая заявила, что намерена подарить поклонникам "идеальное прощание".
Оззи Осборн: трудное детство
Оззи Осборн родился под именем Джон Майкл Осборн в Астоне, Бирмингем, в 1948 году в семье фабричных рабочих. У него было тяжелое детство. Помимо относительной бедности, в 11 лет он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны двух мальчиков:
"Это было ужасно… Казалось, это будет длиться вечно", — рассказал он Mirror в 2003 году.
Его также посадили в тюрьму за кражу со взломом:
"Я был в этом не силен. Абсолютно бесполезен", — признался Оззи в 2014 году.
Эра Black Sabbath
Эта индустриальная рабочая среда повлияла на звучание определяющего музыкального проекта Осборна — Black Sabbath, чье тяжелое звучание произвело революцию в британской рок-музыке. "Мы хотели выразить то, как мы думали о мире в то время. Мы не хотели писать веселые поп-песни. Мы придали им индустриальный настрой", – говорил басист группы Гизер Батлер в 2017 году.
Группа, названная в честь фильма ужасов Бориса Карлоффа, в состав которой также входили Тони Айомми на гитаре и Билл Уорд на барабанах, выпустила свой одноименный дебютный альбом в 1970 году, за которым последовали другие альбомы, считающиеся краеугольными камнями жанра хэви-метал. Альбом Paranoid (1970) с такими напыщенными гимнами, как Iron Man и War Pigs, возглавил британский чарт альбомов, а какофоническое, психоделическое звучание Master of Reality (1971) до сих пор оказывает огромное влияние на более медленное звучание дум-метала.
Осборн записал с группой еще пять успешных альбомов, но настолько пристрастился к алкоголю и наркотикам, что в 1979 году был уволен, а на смену ему пришел Ронни Джеймс Дио. В конце концов, Осборн вернулся в группу для записи альбома 2013 года "13", который возглавил чарты в США и Великобритании. Black Sabbath также отправились в турне, дав свой последний концерт в Бирмингеме 4 февраля 2017 года.
Вскоре после ухода из Black Sabbath Осборн начал сольную карьеру и, начиная с альбома Blizzard of Ozz, который стал пятикратно платиновым в США, выпустил 11 студийных альбомов, последним из которых стал "Ordinary Man" 2020 года. В него вошли совместные записи с молодыми рэп-исполнителями Post Malone и Travis Scott, а также гостевое выступление Элтона Джона.
Самый печально известный инцидент с Осборном произошел в 1982 году, когда он откусил голову мертвой летучей мыши, приняв ее за сценический реквизит, во время выступления в Де-Мойне, штат Айова.
Позже он обратился в больницу, чтобы сделать профилактическую прививку от бешенства. Он также утверждал – и это подтвердил его бывший публицист Мик Уолл – что откусил головы двум голубям во время неудачной встречи с представителями звукозаписывающей компании в 1981 году, хотя изначально планировал отпустить птиц в знак мира.
В 80-х и 90-х годах его песни периодически попадали в британский топ-40, включая Bark at the Moon (1983) и Perry Mason (1995). В 2003 году он достиг первого места в чартах с песней Changes, исполненной в дуэте с его дочерью Келли.
Семья Оззи Осборна
У Оззи остались, кроме 34-летней Келли, 33-летний Джек и 35-летняя Эйми, которых ему родила его вторая жена Шэрон, а также двое детей от первой жены Тельмы — Джессика и Луи. Его брак с Тельмой распался из-за его алкоголизма, и позже он признался, что не помнит рождения Джессики и Луи.
В 1982 году он женился на Шэрон, которая начала заниматься его сольной карьерой после того, как они познакомились тремя годами ранее. Ее деловая хватка в сочетании с его непреходящей популярностью помогли им сколотить огромное состояние.
Ozzfest, фестиваль метал-музыки, основанный Шэрон в 1996 году, гастролировал по США большую часть лет, а также выступал в Великобритании и Японии. Пара, состояние которой оценивалось в 196 миллионов долларов (157 миллионов фунтов стерлингов), заняла 17-е место в списке самых богатых музыкантов Великобритании по версии Sunday Times за 2018 год.Ozzfest, фестиваль металлической музыки, основанный Шэрон в 1996 году, гастролировал по США большую часть года.
В 1989 году он был арестован за покушение на убийство Шэрон, едва не задушив ее в состоянии алкогольного опьянения.
"Я проснулся в маленькой одиночной камере, стены которой были завалены человеческим д***мом, и подумал: "Что, черт возьми, я натворил?" … [Полицейский] зачитал мне листок бумаги и сказал: "Вы обвиняетесь в покушении на убийство миссис Шэрон Осборн". Не могу передать, что я чувствовал. Я просто оцепенел", – рассказал он в интервью 2007 года.
Позже пара помирилась, хотя и ненадолго рассталась в 2016 году после того, как Оззи изменил ей с парикмахером.
С 2002 по 2005 год Оззи и Шэрон, наряду с Келли и Джеком, снимались в реалити-шоу "Семейка Осборнов". Этот документальный сериал, рассказывающий о семейной жизни семьи, полный кинологов, "врачей по вагинальным заболеваниям" и бесконечного потока изобретательной ругани, стал хитом рейтингов и в 2002 году вторым обладателем премии "Эмми" за выдающееся реалити-шоу.
В 2003 году Оззи сломал шею, ключицу и ребра, катаясь на квадроцикле в своем доме в Бакингемшире. Позже Шэрон рассказала, что на полторы минуты перестала дышать, "и пульса не было"; ему также сказали, что он был практически парализован после аварии. В 2005 году у него диагностировали синдром Паркина, вызывающий тремор.
В 2013-м после многих лет трезвости Осборн признался, что пил и принимал наркотики в течение полутора лет, но был полон решимости вернуться к трезвости.
В 2019 году Осборн отправился в свое последнее мировое турне под названием No More Tours 2. Болезнь вынудила его отложить европейские концерты в 2020 году. Он лечился в больнице и из-за инфекции в руке.
В 2020 году он объявил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, а в 2022-м перенес операцию на позвоночнике после падения в 2019 году, которое усугубило полученные ранее травмы, полученные при катании на квадроцикле.
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