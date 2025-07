Оззи Осборн умер: все подробности

Звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.

Related video

76-летний Оззи Осборн, ставший живой легендой, умер в кругу своей семьи, окруженный любовью до последней минуты жизни, сообщает Sky News со ссылкой на родственников артиста.

Причина смерти не названа, хотя в последние годы Осборн страдал от различных заболеваний: сначала болезнью Паркинсона, а в последние годы добавились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году, а также операции на позвоночнике.

Его смерть наступила менее чем через три недели после завершения карьеры. 5 июля Осборн воссоединился со своими коллегами по оригинальному составу Black Sabbath, впервые с 2005 года, для "Back to the Beginning" — прощального концерта, в котором приняли участие одни из самых известных имен в металле.

"Я пролежал без работы шесть лет, и вы даже не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца", – сказал он публике в тот вечер.

Последний концерт Оззи Осборна

Выступление в "Вилла Парк" было анонсировано ранее в этом году Шэрон, которая заявила, что намерена подарить поклонникам "идеальное прощание".

Оззи Осборн: трудное детство

Оззи Осборн родился под именем Джон Майкл Осборн в Астоне, Бирмингем, в 1948 году в семье фабричных рабочих. У него было тяжелое детство. Помимо относительной бедности, в 11 лет он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны двух мальчиков:

"Это было ужасно… Казалось, это будет длиться вечно", — рассказал он Mirror в 2003 году.

Его также посадили в тюрьму за кражу со взломом:

"Я был в этом не силен. Абсолютно бесполезен", — признался Оззи в 2014 году.

Эра Black Sabbath

Эта индустриальная рабочая среда повлияла на звучание определяющего музыкального проекта Осборна — Black Sabbath, чье тяжелое звучание произвело революцию в британской рок-музыке. "Мы хотели выразить то, как мы думали о мире в то время. Мы не хотели писать веселые поп-песни. Мы придали им индустриальный настрой", – говорил басист группы Гизер Батлер в 2017 году.

Группа, названная в честь фильма ужасов Бориса Карлоффа, в состав которой также входили Тони Айомми на гитаре и Билл Уорд на барабанах, выпустила свой одноименный дебютный альбом в 1970 году, за которым последовали другие альбомы, считающиеся краеугольными камнями жанра хэви-метал. Альбом Paranoid (1970) с такими напыщенными гимнами, как Iron Man и War Pigs, возглавил британский чарт альбомов, а какофоническое, психоделическое звучание Master of Reality (1971) до сих пор оказывает огромное влияние на более медленное звучание дум-метала.

Осборн записал с группой еще пять успешных альбомов, но настолько пристрастился к алкоголю и наркотикам, что в 1979 году был уволен, а на смену ему пришел Ронни Джеймс Дио. В конце концов, Осборн вернулся в группу для записи альбома 2013 года "13", который возглавил чарты в США и Великобритании. Black Sabbath также отправились в турне, дав свой последний концерт в Бирмингеме 4 февраля 2017 года.

Вскоре после ухода из Black Sabbath Осборн начал сольную карьеру и, начиная с альбома Blizzard of Ozz, который стал пятикратно платиновым в США, выпустил 11 студийных альбомов, последним из которых стал "Ordinary Man" 2020 года. В него вошли совместные записи с молодыми рэп-исполнителями Post Malone и Travis Scott, а также гостевое выступление Элтона Джона.

Самый печально известный инцидент с Осборном произошел в 1982 году, когда он откусил голову мертвой летучей мыши, приняв ее за сценический реквизит, во время выступления в Де-Мойне, штат Айова.

Оззи Осборн откусил голову летучей мыши во время выступления

Позже он обратился в больницу, чтобы сделать профилактическую прививку от бешенства. Он также утверждал – и это подтвердил его бывший публицист Мик Уолл – что откусил головы двум голубям во время неудачной встречи с представителями звукозаписывающей компании в 1981 году, хотя изначально планировал отпустить птиц в знак мира.

В 80-х и 90-х годах его песни периодически попадали в британский топ-40, включая Bark at the Moon (1983) и Perry Mason (1995). В 2003 году он достиг первого места в чартах с песней Changes, исполненной в дуэте с его дочерью Келли.

Семья Оззи Осборна

У Оззи остались, кроме 34-летней Келли, 33-летний Джек и 35-летняя Эйми, которых ему родила его вторая жена Шэрон, а также двое детей от первой жены Тельмы — Джессика и Луи. Его брак с Тельмой распался из-за его алкоголизма, и позже он признался, что не помнит рождения Джессики и Луи.

В 1982 году он женился на Шэрон, которая начала заниматься его сольной карьерой после того, как они познакомились тремя годами ранее. Ее деловая хватка в сочетании с его непреходящей популярностью помогли им сколотить огромное состояние.

Оззи Осборн в окружении семьи Фото: kellyosbourne/instagram

Ozzfest, фестиваль метал-музыки, основанный Шэрон в 1996 году, гастролировал по США большую часть лет, а также выступал в Великобритании и Японии. Пара, состояние которой оценивалось в 196 миллионов долларов (157 миллионов фунтов стерлингов), заняла 17-е место в списке самых богатых музыкантов Великобритании по версии Sunday Times за 2018 год.Ozzfest, фестиваль металлической музыки, основанный Шэрон в 1996 году, гастролировал по США большую часть года.

В 1989 году он был арестован за покушение на убийство Шэрон, едва не задушив ее в состоянии алкогольного опьянения.

"Я проснулся в маленькой одиночной камере, стены которой были завалены человеческим д***мом, и подумал: "Что, черт возьми, я натворил?" … [Полицейский] зачитал мне листок бумаги и сказал: "Вы обвиняетесь в покушении на убийство миссис Шэрон Осборн". Не могу передать, что я чувствовал. Я просто оцепенел", – рассказал он в интервью 2007 года.

Позже пара помирилась, хотя и ненадолго рассталась в 2016 году после того, как Оззи изменил ей с парикмахером.

С 2002 по 2005 год Оззи и Шэрон, наряду с Келли и Джеком, снимались в реалити-шоу "Семейка Осборнов". Этот документальный сериал, рассказывающий о семейной жизни семьи, полный кинологов, "врачей по вагинальным заболеваниям" и бесконечного потока изобретательной ругани, стал хитом рейтингов и в 2002 году вторым обладателем премии "Эмми" за выдающееся реалити-шоу.

Шо у "Семейка Осборнов" получило "Эмми"

В 2003 году Оззи сломал шею, ключицу и ребра, катаясь на квадроцикле в своем доме в Бакингемшире. Позже Шэрон рассказала, что на полторы минуты перестала дышать, "и пульса не было"; ему также сказали, что он был практически парализован после аварии. В 2005 году у него диагностировали синдром Паркина, вызывающий тремор.

В 2013-м после многих лет трезвости Осборн признался, что пил и принимал наркотики в течение полутора лет, но был полон решимости вернуться к трезвости.

В 2019 году Осборн отправился в свое последнее мировое турне под названием No More Tours 2. Болезнь вынудила его отложить европейские концерты в 2020 году. Он лечился в больнице и из-за инфекции в руке.

В 2020 году он объявил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, а в 2022-м перенес операцию на позвоночнике после падения в 2019 году, которое усугубило полученные ранее травмы, полученные при катании на квадроцикле.

Ранее Фокус писал, что

Мы также писали, что семья Оззи Осборна извинилась перед Бритни Спирс за критику ее танцев, а также рассказывали про топ-5 выходок Оззи.