По словам Осборна, он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь

Легендарный 71-летний рок-исполнитель Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона.

Об этом музыкант признался в интервью передаче Good Morning America, фрагмент беседы появился в Twitter.

Жена музыканта Шэрон Осборн верит, что диагноз мужа "никак не является смертным приговором".

"Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", – объяснила она.

По словам 71-летнего Осборна, он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь. "Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо", – сказал артист.

Артист также рассказал, что год назад был в ужасном эмоциональном и физическом состоянии. Он перенес операцию и принимает много различных лекарств.

Стоит отметить, что несмотря на тяжелый диагноз, недавно Оззи Осборн выпустил современный трек с Элтоном Джоном. Певцы, которые в жизни давно дружат, неожиданно выпустили новую дуэтную песню под названием Ordinary Man.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, и перенес все концерты на следующий год. Тогда сообщалось, что артист якобы перенес респираторную инфекцию и травмировался у себя в доме в Лос-Анджелесе.