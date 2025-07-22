Оззі Осборн помер: усі подробиці

Зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по Black Sabbath і проведення грандіозного прощального концерту для фанатів.

Related video

76-річний Оззі Осборн помер у колі своєї сім'ї, оточений любов'ю до останньої хвилини життя, повідомляє Sky News із посиланням на сім'ю артиста.

Оззі страждав на хворобу Паркінсона, а останніми роками додалися й інші проблеми зі здоров'ям, включно з ускладненнями після травм, отриманих під час падіння 2019 року.

Після того, як йому довелося скасувати гастролі, він несподівано з'явився на сцені в Бірмінгемі, щоб закрити Ігри Співдружності у 2022 році. Виступ у "Вілла Парк" було анонсовано раніше цього року Шерон, яка заявила, що має намір подарувати шанувальникам "ідеальне прощання".