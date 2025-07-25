В ДТП погиб народный депутат из "Голоса" Ярослав Рущишин: подробности

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области.

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Народный избранник находился за рулем мотоцикла и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении, сообщает Гал-инфо со ссылкой на собственные источники.

ДТП произошло 24 июля около 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson. Он не справился с управлением и совершил столкновение с трактором который ехал в попутном направлении.

Нардеп умер во время транспортировки в медицинское учреждение

Ярослав Рущишин — секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, избранный в Верховную Раду на парламентских выборах 2019 года от партии "Голос". Ему было 57 лет.

На момент публикации материала партия "Голос" не комментировала информацию о гибели своего однопартийца.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан.

Фокус также писал о том, что украинский фотограф Давид Дубницкий попал в аварию возле Кривого Рога и погиб.