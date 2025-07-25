"Ты — ж*вотное": Безуглая поссорилась с нардепами из-за гибели Рущишина (фото)

В комментарии к Марьяне Безуглой пришли несколько ее коллег — некоторые просто попросили "остановиться", когда она заявила, что нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин "ничем не отличился" и соврала, что он нарушил комендантский час.

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Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала постом на смерть нардепа Ярослава Рущишина в ДТП вечером 24 июля, чем вызвала возмущение у пользователей и коллег погибшего. В нем говорится, что, мол, до избрания в Верховную Раду Рущишин сделал много, "а вот как попал в парламент, ничем особенным не отличился". Фокус собрал все, что известно.

Пост вызвал критику в комментариях. В частности, на него отреагировала народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, которая назвала Безуглую "животным" из-за ее реакции на смерть коллеги. Сейчас эти комментарии удалены.

Депутат от "Голоса" назвала Безуглую "животным" Фото: Скриншот

Также в комментариях появилась народный депутат Наталья Пипа, которая написала, что "все нормальные люди знают, если ты что-то критикуешь, значит это точно стоит внимания и является ценностным, и настоящим".

Фото: Скриншот

На что Безуглая начала требовать ответа на вопрос, что Пипа сделала "для обороны".

Правозащитница и основательница фонда "Восток-СОС" Александра Дворецкая написала, что сообщение Безуглой "позорное" и указала ей на ложь относительно комендантского часа, который якобы нарушил погибший нардеп. Но убедить Безуглую не удалось.

Скандал в комментариях под постом Безуглой Фото: Скриншот

А нардеп Елена Кондратюк ("Батькивщина") просто попросила Марьяну Безуглую остановиться.

Под постом Марьяны Безуглой о смерти Ярослава Рущишина начался скандал Фото: Скриншот

Фокус подробно писал о ДТП в котором погиб народный депутат Ярослав Рущишин. На своем мотоцикле он врезался в трактор и погиб на месте.

Напомним, в прошлом месяце Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором прокомментировала гибель 31-летнего киевлянина Дмитрия Исаенко во время российской атаки на Киев. Она назвала его смерть "кармой", утверждая, что мужчина якобы "косил от армии".

На это украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, квартира которого была разрушена в результате российского обстрела, объявил сбор средств на лечение у психиатра для Марьяны Безуглой.