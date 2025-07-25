Ничем особенным не отличился: Безуглая цинично прокомментировала смерть нардепа Рущишина

Ярослав Рущишин, народный депутат от "Голоса" погиб вечером 24 июля, врезавшись на своем мотоцикле в трактор. Безуглая заявила, что его в Раде "не было слышно и видно". И полезнее бы он был на фронте или если бы выступал за реформу армии.

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"Просто наблюдение. Жизнь человека. Погиб нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин, который был за все хорошее, против всего плохого. Основал художественное объединение "Дзига", имел швейные фабрики, почетный сенатор Украинского католического университета (УКУ), соучредитель Львовской бизнес-школы LvBS и так далее", — написала Безуглая на своем Telegram-канале.

Но заметила, что, попав в Верховную Раду, Ярослав Рущишин, по ее мнению, "ничем особенным не отличился".

"Не было его ни слышно, ни видно. Во время полномасштабной войны НИКАКИХ проблем по обороне не поднимал. Умерова поддерживал. Зато трибуну по НАБУ блокировал", — написала Безуглая.

Также она отметила, что Рущишин "погиб не в бою", а "гоняя на мотоцикле Harley-Davidson ночью".

"Врезался в трактор. Рискованное поведение с соответствующим последствием. Комендантский час на нардепов не распространяется", — написала Марьяна Безуглая о своем коллеге-нардепе.

Также она прокомментировала материал издания "NV", где друзья и коллеги Рущишина выражали слова соболезнования и заявила, что он был бы "полезнее", если бы "мобилизовался бы, или выступал за реформу армии".

"Человека жалко, конечно, но не больше, чем наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии... Нардепский человеческий ресурс ВРУ снова уменьшен Судьбой", — резюмировала Безуглая.

Что известно о гибели Ярослава Рущишина

Авария произошла вечером 24 июля примерно в 21:45 возле села Бабухов в Ивано-Франковском районе. То есть комендантский час, как утверждает Безуглая, Рущишин не нарушал. Это подтвердили медики, которые прибыли на место аварии.

Рущишин разбился возле села Бабухов Фото: ГБР

"Полицейская сказала, что на центральной дороге в селе Бабухов возле разбитого мотоцикла лежит мужчина. Его состояние — крайне тяжелое. Сразу из Рогатина мы отправили врачебную бригаду № 89. Медики на место происшествия прибыли в 21:56. Поскольку было темное время суток, пациента сразу занесли в санитарный автомобиль, где констатировали биологическую смерть. Реанимационные мероприятия не проводились", — рассказал Роман Портюк. заведующий оперативно-диспетчерской службы Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи.

По его словам, звонок на линию 103 поступил от полиции 24 июля в 21:48. Через восемь минут на место ДТП прибыла "скорая" из Рогатина.

Предварительно, Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении.

Фото: ГБР

"Водитель, который погиб на мотоцикле, столкнулся с прицепом к трактору. Он ехал, предположительно, в попутном направлении. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, а также повреждения шеи и конечностей. Такие травмы характерны для дорожно-транспортных происшествий на большой скорости", — уточнил Роман Портюк.

Кто такой Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин родился 29 октября 1967 года во Львове. Он — народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос". Ярослав Рущишин был одним из соучредителей художественного объединения "Дзига".

Ярослав Рущишин Фото: Відкриті джерела

Рущишин участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства. Кроме того, в 2006-2010 годах был депутатом Львовского областного совета от партии "Наша Украина". Ярослав Рущишин также — почетный сенатор Украинского католического университета, соучредитель и член наблюдательного совета Львовской бизнес-школы УКУ.

Сейчас Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево — Львов".

Как писал Фокус, авария произошла около 21:45 вблизи села Бабухов. 57-летний Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson и столкнулся с трактором.

Кроме этого, 22 июля стало известно о гибели в ДТП командира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максима Казбана.