Депутат, сенатор УКУ и соавтор "Дзиги": что известно о Ярославе Рущишине, который погиб в ДТП

24 июля на Ивано-Франковщине в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб известный общественный деятель, предприниматель и меценат Ярослав Рущишин.

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По информации Украинского католического университета, Ярослав Рущишин был почетным сенатором УКУ, одним из основателей Бизнес-школы университета и активным меценатом. Он сделал весомый вклад в развитие культуры, бизнеса и гражданского общества Украины.

"Ярослава Рущишина уважаю и люблю. Его лидерство, мнение, слово были для меня чрезвычайно ценными. Как будет не хватать Славка в семье, городе, стране... Со святыми упокой!", — написал президент УКУ митрополит Борис Гудзяк.

В течение своей жизни Рущишин совмещал предпринимательство с общественной активностью. Он был одним из основателей художественного объединения "Дзига", которое стало платформой для развития многих украинских художников 1990-х годов. Также Ярослав основал сеть швейных фабрик АО "Троттола", которая впоследствии заняла ведущее место среди экспортеров Украины.

Более того, со студенческих лет он участвовал в проукраинских акциях, возглавлял Студенческое братство Львовского торгово-экономического института, организовывал забастовки и демонстрации, которые стали частью Революции на Граните и Майдана Независимости.

По информации университета, в 1990-х Ярослав Рущишин был инициатором знаковых музыкальных фестивалей и поддерживал молодых исполнителей, которые теперь являются лидерами украинской сцены. Активно участвовал в Оранжевой революции, был депутатом Львовского областного совета от партии "Наша Украина", возглавлял Комитет предпринимателей Львовщины.

"Комитет действует до сих пор. Среди его знаковых проектов — Антикоррупционный форум Львовщины и Регуляторный хаб", — говорится в заметке.

Также он присоединился к разработке общественной стратегии Львова, инициировал исследования ценностей жителей города, которые стали основой для городских планов до 2025 года. Поддерживал Революцию Достоинства и обеспечивал Майдан во Львове необходимыми ресурсами.

В 2019 году Ярослав Рущишин был избран народным депутатом Украины от партии "Голос". Как соучредитель и почетный сенатор Бизнес-школы УКУ он помогал талантливым студентам из малообеспеченных семей.

Кроме того, Ярослав был активным инициатором культурных и общественных проектов — среди них храм Блаженных мучеников УГКЦ, "Биеннале доверия" и концепция Креативного города.

Подробности ДТП в котором погиб Ярослав Рущишин

Напомним, что 24 июля на Ивано-Франковщине в результате ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.

Как писал Фокус, авария произошла около 21:45 вблизи села Бабухов. Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. 57-летний нардеп скончался во время транспортировки в больницу.

Кроме этого, 22 июля стало известно о гибели в ДТП командира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максима Казбана.