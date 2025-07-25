Депутат, сенатор УКУ та співтворець "Дзиґи": що відомо про Ярослава Рущишина, який загинув у ДТП

24 липня на Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув відомий громадський діяч, підприємець і меценат Ярослав Рущишин.

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За інформацією Українського католицького університету, Ярослав Рущишин був почесним сенатором УКУ, одним із засновників Бізнес-школи університету та активним меценатом. Він зробив вагомий внесок у розвиток культури, бізнесу та громадянського суспільства України.

"Ярослава Рущишина шаную і люблю. Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні…Со святими упокой!", – написав президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк.

Протягом свого життя Рущишин поєднував підприємництво із суспільною активністю. Він був одним із засновників мистецького об’єднання "Дзиґа", яке стало платформою для розвитку багатьох українських митців 1990-х років. Також Ярослав заснував мережу швейних фабрик АТ "Троттола", яка згодом посіла провідне місце серед експортерів України.

Щобільше, зі студентських років він брав участь у проукраїнських акціях, очолював Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту, організовував страйки та демонстрації, які стали частиною Революції на Граніті та Майдану Незалежності.

За інформацією університету, у 1990-х Ярослав Рущишин був ініціатором знакових музичних фестивалів та підтримував молодих виконавців, які тепер є лідерами української сцени. Активно долучався до Помаранчевої революції, був депутатом Львівської обласної ради від партії "Наша Україна", очолював Комітет підприємців Львівщини.

"Комітет діє досі. Серед його знакових проєктів – Антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб", - йдеться в дописі.

Також він долучився до розробки громадської стратегії Львова, ініціював дослідження цінностей мешканців міста, які стали основою для міських планів до 2025 року. Підтримував Революцію Гідності та забезпечував Майдан у Львові необхідними ресурсами.

У 2019 році Ярослав Рущишин був обраний народним депутатом України від партії "Голос". Як співзасновник і почесний сенатор Бізнес-школи УКУ він допомагав талановитим студентам із малозабезпечених сімей.

Крім того, Ярослав був активним ініціатором культурних і громадських проєктів — серед них храм Блаженних мучеників УГКЦ, "Бієнале довіри" та концепція Креативного міста.

Подробиці ДТП в якій загинув Ярослав Рущишин

Нагадаємо, що 24 липня на Івано-Франківщині внаслідок ДТП загинув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин.

Як писав Фокус, аварія сталася близько 21:45 поблизу села Бабухів. Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson і зіткнувся з трактором, який рухався в попутному напрямку. 57-річний нардеп помер під час транспортування до лікарні.

Окрім цього, 22 липня стало відомо про загибель у ДТП командира Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максима Казбана.