Нічим особливим не відзначився: Безугла цинічно прокоментувала смерть нардепа Рущишина

Ярослав Рущишин, народний депутат від "Голосу" загинув ввечері 24 липня, врізавшись на своєму мотоциклі в трактор. Безугла заявила, що його в Раді "не було чути і видно". І кориснішим би він був на фронті чи якби виступав за реформу армії.

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"Просто спостереження. Життя людини. Загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин, який був за все хороше, проти всього поганого. Заснував мистецьке об'єднання "Дзиґа", мав швейні фабрики, почесний сенатор Українського католицького університету (УКУ), співзасновник Львівської бізнес-школи LvBS і так далі", — написала Безугла на своєму Telegram-каналі.

Але зауважила, що, потрапивши в Верховну Раду, Ярослав Рущишин, на її думку, "нічим особливим не відзначився".

"Не було його ні чути, ні видно. Під час повномасштабної війни ЖОДНИХ проблем щодо оборони не підіймав. Умєрова підтримував. Зате трибуну щодо НАБУ блокував", — написала Безугла.

Також вона зауважила, що Рущишин "загинув не в бою", а "ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі".

"Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється", — написала Мар'яна Безугла про свого колегу-нардепа.

Також вона прокоментувала матеріал видання "NV", де друзі та колеги Рущишина висловлювали слова співчуття та заявила, що він був би "кориснішим", якби "мобілізувався б, чи виступав за реформу армії".

"Людину жалко, звісно, але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії… Нардепський людський ресурс ВРУ знову зменшено Долею", — резюмувала Безугла.

Що відомо про загибель Ярослава Рущишина

Аварія сталася ввечері 24 липня приблизно о 21:45 біля села Бабухів у Івано‑Франківському районі. Тобто комендантську годину, як стверджує Безугла, Рущишин не порушував. Це підтвердили медики, які прибули на місце аварії.

Рущишин розбився біля села Бабухів Фото: ДБР

"Поліцейська сказала, що на центральній дорозі в селі Бабухів біля розбитого мотоцикла лежить чоловік. Його стан — вкрай важкий. Одразу з Рогатина ми відправили лікарську бригаду № 89. Медики на місце пригоди прибули о 21:56. Оскільки був темний час доби, пацієнта одразу занесли в санітарний автомобіль, де констатували біологічну смерть. Реанімаційні заходи не проводилися", — розповів Роман Портюк. завідувач оперативно-диспетчерської служби Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги.

За його словами, дзвінок на лінію 103 надійшов від поліції 24 липня о 21:48. За вісім хвилин на місце ДТП прибула "швидка" з Рогатина.

Попередньо, Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley‑Davidson, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, що рухався в попутному напрямку.

Фото: ДБР

"Водій, який загинув на мотоциклі, зіткнувся з причепом до трактора. Він їхав, імовірно, в попутному напрямку. У нього була тяжка черепно-мозкова травма, а також пошкодження шиї та кінцівок. Такі травми характерні для дорожньо-транспортних пригод на великій швидкості", — уточнив Роман Портюк.

Хто такий Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1967 року у Львові. Він — народний депутат України IX скликання від партії "Голос". Ярослав Рущишин був одним із співзасновників мистецького об'єднання "Дзиґа".

Ярослав Рущишин Фото: Відкриті джерела

Рущишин брав участь у Помаранчевій революції та Революції гідності. Окрім того, у 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від партії "Наша Україна". Ярослав Рущишин також — почесний сенатор Українського католицького університету, співзасновник та член наглядової ради Львівської бізнес-школи УКУ.

Нині Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини ДТП, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів".

Як писав Фокус, аварія сталася близько 21:45 поблизу села Бабухів. 57-річний Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson і зіткнувся з трактором.

Окрім цього, 22 липня стало відомо про загибель у ДТП командира Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максима Казбана.