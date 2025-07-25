"Нельзя игнорировать происходящее": Безуглая ответила на критику и троллинг (видео)

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая ответила на критику и мемы в свою сторону, которые получила из-за того, что пришла на митинг против закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП, хотя сама за него голосовала.

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Народная избранница обнародовала видео с комментарием телеканалу "Киев24", который она дала во время самих протестов.

"Мой комментарий вчера до провокаций, когда еще спокойно общались. После где-то часа провокаций и нагнетания тоже спокойно уже стало)", — подписала Безуглая видео.

На нем нардеп утверждает, что имеет собственную логику того, почему голосовала "за" законопроект 312414.

"Нельзя игнорировать то, что происходит. Я за законопроект. У меня есть своя логика относительно того, что должен быть четкий надзор прокурора и сокращенное количество правоохранительных органов", — сказала Безуглая.

Она также пояснила, что пришла на акцию протеста "со своими вопросами", в частности теми, которые касаются вопросов руководства Вооруженных сил Украины.

"Я просто общаюсь с народом ... Почувствовать атмосферу и говорить обо всем, что происходит — это бесценно", — отметила Безуглая.

Напомним, 25 июля Безуглая поссорилась с нардепами из-за гибели Ярослава Рущишина.

Фокус также писал о том, как Безуглу высмеяли в соцсетях.