Вечером — на митинге, утром — в мемах: как Безуглую высмеяли в соцсетях (фото)

24 июля народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая приняла участие в митинге против закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. В то же время еще накануне она сама голосовала за этот законопроект в парламенте. Такая резкая смена позиции вызвала бурную реакцию как среди участников акции, так и в социальных сетях.

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На самом митинге депутата встретили без особого энтузиазма — критические замечания в ее адрес звучали от активистов, которые не скрывали удивления появлением политика. А уже через несколько часов в соцсети X начали появляться первые мемы, которые стремительно распространялись среди украинских пользователей.

Больше всего сообщений с шутками о Безуглой опубликовал аккаунт "Бро сбросил мем". Один из самых заметных — сравнение депутата с Серсеей Ланнистер из сериала "Игра престолов". На изображении использована сцена так называемого "шествия позора", когда героиня шла через толпу, а люди бросали в нее гнилые овощи и кричали оскорбления.

Фото: Скриншот

Также на этом же аккаунте появились и другие публикации, которые намекали, что Безуглую не воспринимают как "свою" среди протестующих — в мемах ее изображают как аутсайдера, которая оказалась "не в том месте" и "не в то время".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Еще одна пользовательница под ником "ЧереМХА☥" опубликовала мем, на котором изображена известная лягушка Пепе в образе клоуна (Clown Pepe). К картинке добавлена надпись: "Госпожа Безуглая, вы забыли". Вероятно, это намек на то, как выглядело присутствие депутата на протесте.

Фото: Скриншот

Свое видение ситуации высказал и пользователь "Шляхтич Речи Посполитой". Он создал коллаж, на котором рядом размещены два изображения: слева — шимпанзе, которая эмоционально что-то объясняет, а справа — Марьяна Безуглая. Мем дополнен надписью: "Помнишь ее? Это она сейчас. Уже чувствуешь себя старым?".

Фото: Скриншот

Еще пользователь опубликовал сообщение, где приравнял лицо нардепа к героям фильмов из жанра хоррор и реальных психопатов: Ганнибала Лектора, Андрея Чикатило и персонажа Стэнли Туччи. В заметке указано: "Как бы ни старались режиссеры хорроров, но нет ничего страшнее улыбки отбитого психопата".

Фото: Скриншот

Также в ленте появилось сообщение от пользователя Андрея Бураченко. Он опубликовал изображение с подписью "Безуглая на митинге", на котором мужчина в костюме клоуна стоит среди вооруженных военных и якобы пытается вести себя, так же как они.

Фото: Скриншот

Известно, что Марьяна Безуглая не комментировала мемы в социальных сетях, которые ей посвящены.

Что известно о присутствии Марьяны Безуглой на митинге 24 июля

Напомним, что 24 июля в Киеве продолжался третий день акций протеста, вызванных подписанием президентом Владимиром Зеленским закона №12414. Документ вызвал волну критики, ведь, по мнению правозащитников и активистов, он ограничивает полномочия антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Во время митинга в центре столицы заметили народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую, которая ранее поддержала этот законопроект во время голосования в Верховной Раде. Ее появление вызвало резкую реакцию со стороны протестующих — участники акции встретили депутата выкриками "Позор!".

До этого народный депутат Марьяна Безуглая в Facebook отреагировала на массовые акции протеста, прошедшие в украинских городах после новостей о принятии законопроекта №12414, которым, согласно критике, ограничиваются полномочия НАБУ и САП. В своей заметке она задала риторический вопрос, где, в частности, митинги "против отправки людей на убийственные миссии". Кроме того, депутат поинтересовалась, почему не происходят протесты за установление сроков службы и против коррупции в ТЦК и СП.