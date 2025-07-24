"Позор!" на протесте: Марьяна Безуглая пришла на митинг в Киеве с плакатом против Сырского (видео)

В Киеве 24 июля продолжается третий день протестов из-за подписания президентом Владимиром Зеленским скандального закона №12414, который, по словам критиков, ограничивает полномочия НАБУ и САП.

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В частности, во время митинга заметили народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую, которая голосовала за соответствующий законопроект. Как видно из видео, распространенного в соцсетях, она общалась с участницами протеста и держала в руках планшет с надписью "Отставка Сырского".

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

На своей Facebook-странице Безуглая опубликовала фото этого "плаката" с подписью: "Иду к людям".

Однако присутствие народного депутата возмутило митингующих — ее встретили криками "Позор!". Некоторые из протестующих расценил ее требование об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как намеренную провокацию.

С какой целью Марьяна Безуглая вышла на митинг против закона №12414

В этот же день нардеп опубликовала большое сообщение, в котором рассказала о своем видении ситуации в армии, взаимодействии с генералами и личной позиции по мобилизации и реформе ВСУ. По ее словам, она работала в профильном комитете ВРУ с 2019 года, часто бывала в боевых подразделениях, задавала "неудобные вопросы" военным руководителям и была лояльной к ним, пока не "лопнуло терпение".

Безуглая отметила, что вышла из фракции "Слуга народа" по идейным соображениям, а из партии — раньше. Она также пожаловалась, что гражданское общество не готово обсуждать тяжелые темы войны, в частности мобилизацию, защиту ключевых населенных пунктов или реформу армии, зато больше внимания уделяет символическим протестам.

"Честно, мне пофиг на ваши латте, собачек, НАБУ и САП на картонках", — написала нардеп в эмоциональном посте. Она добавила, что присоединилась к протесту "со своей болью", потому что иначе не может быть услышанной.

"Вывезете ли вы мой протест, наполненный тоской за последние годы. Поймете ли, что иметь возможность общаться со всеми во власти и писать законы не является формулой изменений без сознательного общества, которое готово работать системно.Готова ли слышать? Да, любые аргументы. Ведь иду физически в толпу, не прячась за соцсетями. Ознакомиться лично", — написала она, пообещав личное присутствие на митинге.

Напомним, что народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты в украинских городах, которые вспыхнули после принятия законопроекта №12414. В частности, в своих сообщениях она задала вопрос, где протесты "против отправки людей на убийственные миссии", а также где митинги в поддержку сокращения сроков службы и против коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Ранее Фокус писал, что 22 июля в украинских городах, в частности в Киеве и Львове появились толпы украинцев, которые протестуют против попытки власти ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро. Впоследствии жители Днепра, Тернополя и Одессы также присоединились к активистам.