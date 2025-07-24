"Ганьба!"на протесті: Мар'яна Безугла прийшла на мітинг у Києві з плакатом проти Сирського (відео)

У Києві 24 липня триває третій день протестів через підписання президентом Володимиром Зеленським скандального закону №12414, який, за словами критиків, обмежує повноваження НАБУ та САП.

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Зокрема, під час мітингу помітили народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар’яну Безуглу, яка голосувала за відповідний законопроєкт. Як видно з відео, поширеного у соцмережах, вона спілкувалася з учасницями протесту та тримала в руках планшет із написом "Відставка Сирського".

На своїй Facebook-сторінці Безугла опублікувала фото цього "плакату" з підписом: "Йду до людей".

Однак присутність народної депутатки обурила мітингувальників — її зустріли криками "Ганьба!". Дехто з учасників протесту розцінив її вимогу про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як навмисну провокацію.

З якою метою Мар'яна Безугла вийшла на мітинг проти закону №12414

Цього ж дня нардепка опублікувала великий допис, у якому розповіла про своє бачення ситуації в армії, взаємодію з генералами та особисту позицію щодо мобілізації й реформи ЗСУ. За її словами, вона працювала у профільному комітеті ВРУ з 2019 року, часто бувала в бойових підрозділах, ставила "незручні запитання" військовим керівникам і була лояльною до них, поки не "увірвався терпець".

Безугла зазначила, що вийшла з фракції "Слуга Народу" з ідейних міркувань, а з партії — раніше. Вона також поскаржилася, що громадянське суспільство не готове обговорювати важкі теми війни, зокрема мобілізацію, захист ключових населених пунктів чи реформу армії, натомість більше уваги приділяє символічним протестам.

"Чесно, мені пофіг на ваші лате, собачок, НАБУ та САП на картонках", — написала нардепка в емоційному пості. Вона додала, що приєдналася до протесту "зі своїм болем", бо інакше не може бути почутою.

"Чи "вивезете" ви мій протест, наповнений тугою за останні роки. Чи зрозумієте, що мати можливість спілкуватися з усіма у владні і писати закони не є формулою змін без свідомого суспільства, яке готове працювати системно.Чи готова чути? Так, будь-які аргументи. Адже йду фізично в натовп, не ховаючись за соцмережами. Ознайомитись особисто", — написала вона, пообіцявши особисту присутність на мітингу.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на масові протести в українських містах, які спалахнули після ухвалення законопроєкту №12414. Зокрема, у своїх дописах вона поставила питання, де протести "проти відправки людей на вбивчі місії", а також де мітинги на підтримку скорочення термінів служби та проти корупції в територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Раніше Фокус писав, що 22 липня в українських містах, зокрема у Києві та Львові з'явились натовпи українців, які протестують проти спроби влади ліквідувати Національне антикорупційне бюро. Згодом мешканці Дніпра, Тернополя та Одеси також долучилися до активістів.