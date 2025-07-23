"Де мітинги за терміни служби?": Безугла, яка проголосувала "за" законопроєкт №12414, прокоментувала протести

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на масові протести по українських містах, що прокотилися внаслідок новин про ухвалення законопроєкту №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Безугла запитала, де зокрема мітинги "проти відправки людей на вбивчі місії".

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Також вона запитала, де мітинги за терміни служби та проти корупції у ТЦК та СП. Таку реакцію вона висловила на своїй сторінці у Facebook.

"Цікаво, де мітинги за терміни служби, проти відправки людей на вбивчі місії та корупції в ТЦК та СП? Не пригадую, щоб НАБУ займалося корупцією там, чи ж "антикорупційна екосистема" посадила хоч одного обнаглілого генерала", — написала нардепка.

Скриншот | реакція Безуглої на мітинги

Варто зазначити, що сама нардепка проголосувала "за" законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Про це сама Безугла розповіла одразу після схвалення законопроєкту у Верховній раді України.

"Я у списку і маю за честь там бути", — заявила нардепка.

Скриншот | повідомлення Безуглої про голосування за законопроєкт

За словами Безуглої, українці "загралися у пасочки "вимога партнерів": в державі є 7 основних правоохоронних органів, які "жонглюють передачею справ" та у яких "справи не розглядаються роками", або ж "розглядаються дуже швидко, за гроші". В тому числі, за словами нардепки, це стосується НАБУ.

Також Безугла заявила, що прокуратурі потрібно "повертати можливості нагляду".

Протести через законопроєкт №12414: що відомо

Після новини про скандальний законопроєкт, який обмежує діяльність НАБУ та САП, у Києві та Львові відбулися перші протести. Мітингувальники скандували на головних площах міст, тримаючи у руках саморобні плакати та прапори, а також закликали президента ветувати законопроєкт.

Невдовзі до протестів доєдналися інші міста — Дніпро, Тернопіль та Одеса.

Протести продовжувалися до пізньої години: у Львові мітингувальники ще близько опівночі залишалися на центральній площі. У мережі показали кадри мітингів.

У Києві протестувальники не розходилися з площі навіть після початку комендантської години.

Нагадаємо, уночі 23 липня Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту №12414, заявивши, що НАБУ і САП будуть працювати.

Також увечері 22 липня Зеленський підписав законопроєкт, правки до якого обмежують діяльність НАБУ та САП.