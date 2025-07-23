"Де мітинги за терміни служби?": Безугла, яка проголосувала "за" законопроєкт №12414, прокоментувала протести
Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на масові протести по українських містах, що прокотилися внаслідок новин про ухвалення законопроєкту №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Безугла запитала, де зокрема мітинги "проти відправки людей на вбивчі місії".
Також вона запитала, де мітинги за терміни служби та проти корупції у ТЦК та СП. Таку реакцію вона висловила на своїй сторінці у Facebook.
"Цікаво, де мітинги за терміни служби, проти відправки людей на вбивчі місії та корупції в ТЦК та СП? Не пригадую, щоб НАБУ займалося корупцією там, чи ж "антикорупційна екосистема" посадила хоч одного обнаглілого генерала", — написала нардепка.
Варто зазначити, що сама нардепка проголосувала "за" законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Про це сама Безугла розповіла одразу після схвалення законопроєкту у Верховній раді України.
"Я у списку і маю за честь там бути", — заявила нардепка.
За словами Безуглої, українці "загралися у пасочки "вимога партнерів": в державі є 7 основних правоохоронних органів, які "жонглюють передачею справ" та у яких "справи не розглядаються роками", або ж "розглядаються дуже швидко, за гроші". В тому числі, за словами нардепки, це стосується НАБУ.
Також Безугла заявила, що прокуратурі потрібно "повертати можливості нагляду".
Протести через законопроєкт №12414: що відомо
Після новини про скандальний законопроєкт, який обмежує діяльність НАБУ та САП, у Києві та Львові відбулися перші протести. Мітингувальники скандували на головних площах міст, тримаючи у руках саморобні плакати та прапори, а також закликали президента ветувати законопроєкт.
Невдовзі до протестів доєдналися інші міста — Дніпро, Тернопіль та Одеса.
Протести продовжувалися до пізньої години: у Львові мітингувальники ще близько опівночі залишалися на центральній площі. У мережі показали кадри мітингів.
У Києві протестувальники не розходилися з площі навіть після початку комендантської години.
Нагадаємо, уночі 23 липня Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту №12414, заявивши, що НАБУ і САП будуть працювати.
Також увечері 22 липня Зеленський підписав законопроєкт, правки до якого обмежують діяльність НАБУ та САП.