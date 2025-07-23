"НАБУ і САП будуть працювати": Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту №12414 (відео)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення скандального законопроєкту №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. За його словами, антикорупційна інфраструктура продовжуватиме роботу, "тільки без російських впливів".

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Зеленський провів розмову з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком, зазначивши, що є "різні виклики". Про це глава держави розповів під час свого традиційного звернення.

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