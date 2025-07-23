"Где митинги за сроки службы?": Безуглая, которая проголосовала "за" законопроект №12414, прокомментировала протесты

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты по украинским городам, прокатившиеся в результате новостей о принятии законопроекта №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Безуглая спросила, где в частности митинги "против отправки людей на убийственные миссии".

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Также она спросила, где митинги за сроки службы и против коррупции в ТЦК и СП. Такую реакцию она выразила на своей странице в Facebook.

"Интересно, где митинги за сроки службы, против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в ТЦК и СП? Не припоминаю, чтобы НАБУ занималось коррупцией там, или же "антикоррупционная экосистема" посадила хоть одного обнаглевшего генерала", — написала нардеп.

Скриншот | реакция Безуглой на митинги

Стоит отметить, что сама нардеп проголосовала "за" законопроект №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Об этом сама Безуглая рассказала сразу после одобрения законопроекта в Верховной Раде Украины.

"Я в списке и имею честь там быть", — заявила нардеп.

Скриншот | сообщение Безуглой о голосовании за законопроект

По словам Безуглой, украинцы "заигрались в пасочки "требование партнеров": в государстве есть 7 основных правоохранительных органов, которые "жонглируют передачей дел" и в которых "дела не рассматриваются годами", или же "рассматриваются очень быстро, за деньги". В том числе, по словам нардепа, это касается НАБУ.

Также Безуглая заявила, что прокуратуре нужно "возвращать возможности надзора".

Протесты из-за законопроекта №12414: что известно

После новости о скандальном законопроекте, который ограничивает деятельность НАБУ и САП, в Киеве и Львове состоялись первые протесты. Митингующие скандировали на главных площадях городов, держа в руках самодельные плакаты и флаги, а также призывали президента ветировать законопроект.

Вскоре к протестам присоединились другие города — Днепр, Тернополь и Одесса.

Протесты продолжались до позднего часа: во Львове митингующие еще около полуночи оставались на центральной площади. В сети показали кадры митингов.

В Киеве протестующие не расходились с площади даже после начала комендантского часа.

Напомним, ночью 23 июля Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта №12414, заявив, что НАБУ и САП будут работать.

Также вечером 22 июля Зеленский подписал законопроект, поправки к которому ограничивают деятельность НАБУ и САП.