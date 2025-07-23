"Где митинги за сроки службы?": Безуглая, которая проголосовала "за" законопроект №12414, прокомментировала протесты
Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты по украинским городам, прокатившиеся в результате новостей о принятии законопроекта №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Безуглая спросила, где в частности митинги "против отправки людей на убийственные миссии".
Также она спросила, где митинги за сроки службы и против коррупции в ТЦК и СП. Такую реакцию она выразила на своей странице в Facebook.
"Интересно, где митинги за сроки службы, против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в ТЦК и СП? Не припоминаю, чтобы НАБУ занималось коррупцией там, или же "антикоррупционная экосистема" посадила хоть одного обнаглевшего генерала", — написала нардеп.
Стоит отметить, что сама нардеп проголосовала "за" законопроект №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Об этом сама Безуглая рассказала сразу после одобрения законопроекта в Верховной Раде Украины.
"Я в списке и имею честь там быть", — заявила нардеп.
По словам Безуглой, украинцы "заигрались в пасочки "требование партнеров": в государстве есть 7 основных правоохранительных органов, которые "жонглируют передачей дел" и в которых "дела не рассматриваются годами", или же "рассматриваются очень быстро, за деньги". В том числе, по словам нардепа, это касается НАБУ.
Также Безуглая заявила, что прокуратуре нужно "возвращать возможности надзора".
Протесты из-за законопроекта №12414: что известно
После новости о скандальном законопроекте, который ограничивает деятельность НАБУ и САП, в Киеве и Львове состоялись первые протесты. Митингующие скандировали на главных площадях городов, держа в руках самодельные плакаты и флаги, а также призывали президента ветировать законопроект.
Вскоре к протестам присоединились другие города — Днепр, Тернополь и Одесса.
Протесты продолжались до позднего часа: во Львове митингующие еще около полуночи оставались на центральной площади. В сети показали кадры митингов.
В Киеве протестующие не расходились с площади даже после начала комендантского часа.
Напомним, ночью 23 июля Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта №12414, заявив, что НАБУ и САП будут работать.
Также вечером 22 июля Зеленский подписал законопроект, поправки к которому ограничивают деятельность НАБУ и САП.