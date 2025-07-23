"НАБУ и САП будут работать": Зеленский прокомментировал принятие законопроекта №12414 (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие скандального законопроекта №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. По его словам, антикоррупционная инфраструктура будет продолжать работу, "только без российских влияний".

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Зеленский провел разговор с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко и председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком, отметив, что есть "разные вызовы". Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного обращения.

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