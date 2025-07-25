Ввечері — на мітингу, зранку — у мемах: як Безуглу висміяли в соцмережах (фото)

24 липня народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла взяла участь у мітингу проти закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Водночас ще напередодні вона сама голосувала за цей законопроєкт у парламенті. Така різка зміна позиції викликала бурхливу реакцію як серед учасників акції, так і в соціальних мережах.

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На самому мітингу депутатку зустріли без особливого ентузіазму — критичні зауваження на її адресу лунали від активістів, які не приховували здивування появою політикині. А вже за кілька годин у соцмережі X почали з’являтися перші меми, які стрімко поширювались серед українських користувачів.

Найбільше дописів із жартами про Безуглу опублікував акаунт "Бро скинув мем". Один із найпомітніших — порівняння депутатки з Серсеєю Ланністер із серіалу "Гра престолів". На зображенні використано сцену так званого “ходу ганьби”, коли героїня йшла через натовп, а люди кидали в неї гнилі овочі та кричали образи.

Фото: Скриншот

Також на цьому ж акаунті з’явилися й інші публікації, які натякали, що Безуглу не сприймають як “свою” серед протестувальників — у мемах її зображують як аутсайдерку, яка опинилася "не в тому місці" та "не в той час".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Ще одна користувачка під ніком "ЧереМХА☥" опублікувала мем, на якому зображена відома жабка Пепе в образі клоуна (Clown Pepe). До картинки додано напис: “Пані Безугла, ви забули”. Ймовірно, це натяк на те, як виглядала присутність депутатки на протесті.

Фото: Скриншот

Своє бачення ситуації висловив і користувач "Шляхтич Речі Посполитої". Він створив колаж, на якому поруч розміщено два зображення: зліва — шимпанзе, яка емоційно щось пояснює, а справа — Мар’яна Безугла. Мем доповнено написом: "Пам'ятаєш її? Це вона зараз. Вже відчуваєш себе старим?".

Фото: Скриншот

Ще користувач, опублікував допис, де прирівняв обличчя нардепки до героїв фільмів із жанру горор та реальних психопатів: Ганнібала Лектора, Андрія Чикатило та персонажа Стенлі Туччі. У дописі зазначено: "Як би не старалися режисери горорів, але немає нічого моторошнішого за усмішку відбитого психопата".

Фото: Скриншот

Також у стрічці з’явився допис від користувача Андрія Бураченка. Він опублікував зображення з підписом "Безугла на мітингу", на якому чоловік у костюмі клоуна стоїть серед озброєних військових і нібито намагається поводитися, так само як вони.

Фото: Скриншот

Наразі відомо, що Мар’яна Безугла не коментувала меми у соціальних мережах, які їй присвячені.

Що відомо про присутність Мар’яни Безуглої на мітингу 24 липня

Нагадаємо, що 24 липня в Києві тривав третій день акцій протесту, спричинених підписанням президентом Володимиром Зеленським закону №12414. Документ викликав хвилю критики, адже, на думку правозахисників та активістів, він обмежує повноваження антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Під час мітингу в центрі столиці помітили народну депутатку від партії “Слуга народу” Мар’яну Безуглу, яка раніше підтримала цей законопроєкт під час голосування у Верховній Раді. Її поява викликала різку реакцію з боку протестувальників — учасники акції зустріли депутатку вигуками “Ганьба!”.

До цього народна депутатка Мар’яна Безугла у Facebook відреагувала на масові акції протесту, що пройшли в українських містах після новин про ухвалення законопроєкту №12414, яким, згідно з критикою, обмежуються повноваження НАБУ та САП. У своєму дописі вона поставила риторичне запитання, де, зокрема, мітинги “проти відправки людей на вбивчі місії”. Крім того, депутатка поцікавилась, чому не відбуваються протести за встановлення термінів служби та проти корупції у ТЦК та СП.