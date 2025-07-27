"У меня высокий порог страха": Безуглая призналась, что имеет синдром Аспергера (скриншоты)

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала, что страдает синдромом Аспергера или "нейроотличительного мышления": нардеп объяснила, что чувствует эмоции иначе, чем все остальные люди, а также поделилась тем, как синдром влияет на ее жизнь и деятельность.

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Об этом Безуглая решила рассказать в ответ на сообщение руководителя коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook, в котором Шкарпова заявила, что нардеп как личность "не вписывается в общественно принятые нормы".

Шкарпова обнародовала результаты рейтинга депутатов за 2024 год по версии издания Vox Ukraine и распространила исследование медиа "Бабель" за 2024 год о нардепе Безуглой. Проанализировав публикации, Елена Шкарпова пришла к выводу, что нардеп "не просто и не сумасшедшая", однако отметила, что это не сообщение поддержки Безуглой.

"Хотя для меня это не пост поддержки, а попытка посмотреть на человека, который всех раздражает, удивляет и бесит, под другим углом. И если перенастроить оптику от "как следует вести себя в обществе" до "а что внутри за оберткой", открываются другие аспекты, которые не вписываются в логику "она просто сумасшедшая". Я думаю, не просто и не сумасшедшая", — отметила Шкарпова.

Скриншот | сообщение Шкарповой о Безуглой Скриншот | сообщение Шкарповой о Безуглой

Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение Шкарповой. В комментариях народный депутат выразила благодарность за то, что она "вникла в суть".

"Спасибо, что так внимательно написали и вникли в суть. Аспергера, или нейроотличительное мышление", — отметила Безуглая.

Скриншот | комментарий Безуглой Скриншот | комментарий Безуглой

Безуглая призналась, что некоторые коллеги среди депутатов, которые знали о ее синдроме, использовали это против нее. Также она поделилась тем, что имеет единомышленника среди советников наших партнеров в Министерстве обороны Украины, который якобы "мгновенно считал" особенности ее характера и имел ярко выраженную проблему в детстве.

"Он поделился, что в детстве имел проблематику настолько выраженную, что мог часами сидеть, упершись взглядом в одну точку. Общение с ним меня тогда очень вдохновило", — отметила Безуглая.

По словам нардепа, у нее мышление отличается.

"Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных", — написала Безуглая.

Также она добавила, что по-другому чувствует эмоции и имеет в частности высокий порог страха.

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера называют одним из пяти общих нарушений развития, характеризующимся серьезными сложностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий. Иногда синдром еще называют формой высокофункционального аутизма.

Лица с этим синдромом встречаются редко, их можно увидеть среди известных людей. Так, в 2021 году миллиардер Илон Маск признался в программе на NBC, что страдает этим синдромом. После рассказа об этом состояние Маска упало на 15%.

Напомним, 25 июля Марьяна Безуглая поссорилась с депутатами после гибели Рущишина.

Также 25 июля Безуглая ответила на критику и шутки, заявив, что "нельзя игнорировать происходящее".