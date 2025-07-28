Безуглая, которая голосовала "за" законопроект о НАБУ и САП, заявила, что депутаты "так не должны делать"

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая после нескольких дней протестов против закона о "ликвидации" НАБУ и САП заявила, что людей возмутил не столько закон, поскольку большинство его якобы "не читали", а "обман, который они почувствовали эмоционально". В то же время нардеп отметила, что Киев в течение этих дней "почти обходили ракетно-пушечные атаки".

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При этом нардеп считает, что люди вышли на протесты после того, как власть за полдня приняла решение о расследовании коррупции, в то время как некоторые важные законопроекты "не рассматриваются годами". Такое мнение Безуглая выложила на своей странице в Facebook вечером 28 июля.

Нардеп рассказала, что провела не менее 7 часов среди людей на протестах, и пришла к определенным выводам.

"Возмутил не столько ЗАКОН (большинство его не читали, не разбираются, часто встречала идеализированную веру в европейских партнеров; конечно, есть и осведомленные, встретила юристов, с кем можно было подискутировать о рисках, некоторых студентов и т.д.), в первую очередь возмутил ОБМАН, который почувствовали эмоционально", — отметила она.

Безуглая отметила, что люди почувствовали обман, когда решение было принято в течение нескольких часов.

"То, что решение, которое касается расследования коррупции, было проведено за полдня, тогда как некоторые другие сложные и важные законопроекты не рассматривают годами. Интуитивный вывод людей, особенно в первый день, — власть намутила что-то уже крайне. Мы не должны так делать", — пришла к выводу народный депутат.

Скриншот | сообщение Марьяны Безуглой

Безуглая также отметила, что "власть должна делать выводы", а также заявила о необходимости восстановления прямых трансляций заседаний Верховной Рады Украины, доступа туда журналистов и открытия правительственного квартала.

Сама же народный депутат, как она призналась, использовала на протестах возможность поднять "другие приоритетные вопросы"

"Были люди, которые подходили, благодарили", — отметила Безуглая.

В конце Марьяна Безуглая добавила, что считает странной ситуацию, когда столицу эти дни "почти обходили ракетно-пушечные атаки". Нардеп предполагает, что россияне в это время "запаслись попкорном" и наблюдали за ситуацией в Украине.

Некоторых "странных" русскоязычных митингующих, как рассказала Безуглая, она даже заставляла на протестах говорить слово "паляниця". Были и "провокаторы" во время протестов, вспомнила нардеп.

Стоит отметить, что Марьяна Безуглая пришла на митинг против закона №12414 уже в первый день, 24 июля, призывая к отставке Александра Сырского. При этом сама народный депутат — одна из тех "слуг народа", которые поддержали законопроект. Сама нардеп также иронично комментировала митинги, спрашивая, почему нет протестов за сроки службы и другие вопросы.

Напомним, 27 июля стало известно, что Безуглая имеет синдром Аспергера и испытывает эмоции "иначе, чем другие".