В Україні призначили тимчасову керівницю Мінкульту: хто вона і що про неї відомо

28 липня Кабінет Міністрів України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.

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Уряд наголошує, що в період змін для міністерства ключовим є збереження керованості, фінансової спроможності та ефективної взаємодії з культурною спільнотою. Саме тому до виконання обов’язків залучено управлінку з досвідом у державній політиці, міжнародних проєктів та роботі з партнерами, повідомляє премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, основне завдання нової т.в.о. міністерки — забезпечити стабільне фінансування української культури в умовах війни. Йдеться, зокрема, про аудит потреб сектору, розширення співпраці з донорами та пошук додаткових ресурсів. У Мінекономіки Тетяна Бережна вже довела ефективність у цих напрямках.

Бережна також має досвід міжнародної співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 у Японії.

Уряд підкреслює важливість збереження командної роботи в міністерстві — зокрема, за участі заступниць міністерки Галини Григоренко та Анастасії Бондар.

У перспективі планується виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок, що дозволить фокусовано працювати над підвищенням інформаційної стійкості держави.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра зі спеціальності "Правознавство". Стажувалася у Парламенті Канади в межах Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики.

Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відбудову України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS.

Юридичну кар’єру вона розпочала ще у 2011 році в одному з провідних українських адвокатських об’єднань — "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката.

З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступниці Міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці — як Генеральній комісарці.

Нагадаємо, Юлія Свириденко розповіла про свої цілі на новій посаді. Вона повідомила, що, ймовірно, вернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду. Юлія прагне швидших результатів у більшості сфер і розраховує наповнити бюджет без підвищення податків.

Фокус також писав, що 17 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Народні депутати погодили призначення на посади в Кабінеті міністрів України, який очолила Юлія Свириденко.