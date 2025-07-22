Корупція в Україні "перебільшується": Свириденко розповіла про свої цілі на новій посаді

Нова прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що, ймовірно, вернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду. Вона прагне швидших результатів у більшості сфер і розраховує наповнити бюджет без підвищення податків.

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Зі слів Свириденко, глобальні донори поки що виділили лише половину з 75 мільярдів доларів, необхідних виснаженому війною бюджету на найближчі два роки. В інтерв’ю Bloomberg 22 липня вона повідомила, що у 2027 році закінчується термін дії кредитної програми МВФ на приблизно 16 мільярдів доларів. Невизначеність щодо того, коли закінчиться війна, ймовірно, призведе до обговорення нового плану. Ця розмова може відбутись вже у серпні, коли кредитор переглядатиме програму.

"Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться в наступному році, дуже ймовірно, що ми матимемо нову програму МВФ", — підкреслила прем’єрка.

Також вже найближчими днями вона планує дистанційну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, обговорення стосуватиметься потенційної фінансової підтримки. Зазначається, що новий Кабмін намагатиметься співпрацювати зі США у питаннях закупівлі та спільного виробництва зброї. Свириденко уточнила, що співпраця може включати будівництво заводів, де випускатимуть БПЛА, на американській території.

"Наше завдання — досягти результатів у більшості сфер за дуже короткий проміжок часу", — пояснила вона, додавши, що прагне "досягти чогось протягом наступних кількох місяців".

Прем’єр-міністерка обіцяє не підвищувати податки в Україні. Натомість уряд планує скорочення витрат на держустанови та зменшення тіньової економіки. Також політики збираються реформувати Митну службу й призначити нового її голову. Свириденко наголосила, що мета — збільшити темпи зростання економіки з 3%, очікуваних цьогоріч, до понад 4% у 2026 році.

У виданні повідомили, що під час інтерв’ю вона "намагалася применшити проблему корупції". Зокрема, політикиня розповіла, що, як показують опитування, переважна більшість українців вважають хабарництво широко поширеним, але справді з цим стикалося набагато менше людей.

"Відверто кажучи, в українському суспільстві й в певних соціальних групах це питання перебільшується", — запевнила Свириденко.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через схвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який критикують за "ліквідацію" НАБУ та САП. Фокус розібрався, чим займались ці відомства і як їх обмежать прийняті парламентом зміни.

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє на тлі ситуації з НАБУ та САП нагадав про умови, на яких Україна отримує значну фінансову допомогу, а також про вимоги для вступу у ЄС. Посли G7 в Україні висловили "серйозні занепокоєння", а посол ЄС наголосила, що державі важливо зберегти підтримку партнерів в умовах війни.