Коррупция в Украине "преувеличивается": Свириденко рассказала о своих целях на новой должности

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что, вероятно, вернется за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд. Она стремится к более быстрым результатам в большинстве сфер и рассчитывает наполнить бюджет без повышения налогов.

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По словам Свириденко, глобальные доноры пока выделили лишь половину из 75 миллиардов долларов, необходимых истощенному войной бюджету на ближайшие два года. В интервью Bloomberg 22 июля она сообщила, что в 2027 году истекает срок действия кредитной программы МВФ на примерно 16 миллиардов долларов. Неопределенность относительно того, когда закончится война, вероятно, приведет к обсуждению нового плана. Этот разговор может состояться уже в августе, когда кредитор будет пересматривать программу.

"Если базовый сценарий предусматривает, что война продолжится в следующем году, очень вероятно, что мы будем иметь новую программу МВФ", — подчеркнула премьер.

Также уже в ближайшие дни она планирует дистанционный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, обсуждение будет касаться потенциальной финансовой поддержки. Отмечается, что новый Кабмин будет пытаться сотрудничать с США в вопросах закупки и совместного производства оружия. Свириденко уточнила, что сотрудничество может включать строительство заводов, где будут выпускать БПЛА, на американской территории.

"Наша задача — достичь результатов в большинстве сфер за очень короткий промежуток времени", — пояснила она, добавив, что стремится "достичь чего-то в течение следующих нескольких месяцев".

Премьер-министр обещает не повышать налоги в Украине. Вместо этого правительство планирует сокращение расходов на госучреждения и уменьшение теневой экономики. Также политики собираются реформировать Таможенную службу и назначить нового ее главу. Свириденко отметила, что цель — увеличить темпы роста экономики с 3%, ожидаемых в этом году, до более 4% в 2026 году.

В издании сообщили, что во время интервью она "пыталась преуменьшить проблему коррупции". В частности, политик рассказала, что, как показывают опросы, подавляющее большинство украинцев считают взяточничество широко распространенным, но на самом деле с этим сталкивалось гораздо меньше людей.

"Откровенно говоря, в украинском обществе и в определенных социальных группах этот вопрос преувеличивается", — заверила Свириденко.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за одобрения Верховной Радой законопроекта №12414, который критикуют за "ликвидацию" НАБУ и САП. Фокус разобрался, чем занимались эти ведомства и как их ограничат принятые парламентом изменения.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье на фоне ситуации с НАБУ и САП напомнил об условиях, на которых Украина получает значительную финансовую помощь, а также о требованиях для вступления в ЕС. Послы G7 в Украине выразили "серьезную обеспокоенность", а посол ЕС подчеркнула, что государству важно сохранить поддержку партнеров в условиях войны.