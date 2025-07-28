В Украине назначили временную руководительницу Минкульта: кто она и что о ней известно

28 июля Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

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Правительство отмечает, что в период изменений для министерства ключевым является сохранение управляемости, финансовой способности и эффективного взаимодействия с культурным сообществом. Именно поэтому к исполнению обязанностей привлечено управление с опытом в государственной политике, международных проектов и работе с партнерами, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, основная задача нового и.о. министра — обеспечить стабильное финансирование украинской культуры в условиях войны. Речь идет, в частности, об аудите потребностей сектора, расширении сотрудничества с донорами и поиске дополнительных ресурсов. В Минэкономики Татьяна Бережная уже доказала эффективность в этих направлениях.

Бережная также имеет опыт международного сотрудничества, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии.

Правительство подчеркивает важность сохранения командной работы в министерстве — в частности, при участии заместителей министра Галины Григоренко и Анастасии Бондарь.

В перспективе планируется выделение информационной политики и стратегических коммуникаций в отдельное направление, что позволит фокусировано работать над повышением информационной устойчивости государства.

Что известно о Татьяне Бережной

Татьяна Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", получив степень бакалавра по направлению "Право" и магистра по специальности "Правоведение". Стажировалась в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP), что стало для нее первым международным опытом в сфере государственной политики.

Дальнейшее обучение она продолжила в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (по направлению Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где освоила курс о глобальных трансформациях и восстановлении Украины. В 2025 году Татьяна завершила программу Школы Стратегического Архитектора при KMBS.

Юридическую карьеру она начала еще в 2011 году в одном из ведущих украинских адвокатских объединений — "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила свидетельство адвоката.

С 17 июня 2022 года она занимала должность заместителя Министра экономики. В 2025 году ей доверено представление Украины на всемирной выставке ЭКСПО в Осаке — как Генеральному комиссару.

Напомним, Юлия Свириденко рассказала о своих целях на новой должности. Она сообщила, что, вероятно, вернется за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд. Юлия стремится к более быстрым результатам в большинстве сфер и рассчитывает наполнить бюджет без повышения налогов.

Фокус также писал, что 17 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Народные депутаты согласовали назначения на должности в Кабинете министров Украины, который возглавила Юлия Свириденко.