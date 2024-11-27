Руки выдадут все секреты: ученые рассказали, как определить будущих алкоголиков

Выявление ранних наклонностей к алкоголизму может иметь решающие значение в спасении жизни человека. Недавно ученые обнаружили один необычный признак, который легко выявить у людей, которые в будущем могут пристраститься к выпивке.

Исследование, проведенное Университетом Суонси и Медицинским университетом Лодзи, выявило потенциальную связь между длиной пальцев и привычкой людей употреблять алкоголь. Ученые выяснили, что если обращать внимание на такую незаметную физическую особенность, то есть вероятность того, что мы можем наперед научиться определять потенциальных любителей выпить, пишет Swansea University.

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В исследовании, опубликованном в American Journal of Human Biology, изучалось, как пренатальные половые гормоны, в частности тестостерон и эстроген, могут влиять на поведение, связанное с употреблением алкоголя. Исследование показало, что люди с более длинным четвертым (безымянным) пальцем по отношению ко второму (указательному), чаще употребляют большее количество алкоголя. Такое соотношение пальцев считается маркером воздействия тестостерона в утробе матери.

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Более высокий уровень тестостерона в утробе матери связан с более высоким потреблением алкоголя, особенно у мужчин. Профессор Джон Мэннинг, автор исследования из группы A-STEM в Суонси, подчеркнул более широкие последствия этого исследования, отметив социальные и экономические последствия потребления алкоголя во всем мире. "Понимание биологических основ того, почему употребление алкоголя варьируется между людьми, имеет решающее значение", — заявил он.

В предыдущих исследованиях Мэннинга также изучалось, как соотношение длины пальцев коррелирует с такими показателями, как восстановление COVID-19 и спортивные результаты. Исследователи собрали данные 258 студентов, преимущественно женщин, чтобы изучить гендерные различия в потреблении алкоголя. Они обнаружили, что мужчины не только употребляют больше алкоголя, но и подвержены более высокому риску смертности, связанной с алкоголем. Такое гендерное неравенство в потреблении алкоголя раскрыло роль половых гормонов в этом явлении, подкрепляя теорию о том, что пренатальное воздействие тестостерона и эстрогена может влиять на поведение в более позднем возрасте.

Результаты исследования могут проложить путь к более глубокому изучению того, как биологические факторы способствуют различным уровням потребления алкоголя, от социального потребления до серьезной зависимости. Изучение таких физиологических маркеров позволит в будущем усовершенствовать стратегии раннего выявления и вмешательства при расстройствах, связанных со злоупотреблением алкоголем, считают авторы.

Все больше фактов связывают пренатальное воздействие гормонов с различными поведенческими характеристиками людей. Так, связь между длиной пальцев и тестостероном изучалась в самых разных областях — от рискованного поведения до спортивных результатов, что позволяет предположить, что такие физиологические показатели могут дать более широкое понимание человеческих наклонностей, заложенных в нас с рождения. Аналогичная линия изучения пренатального влияния прослеживается в исследованиях психического здоровья и агрессии.

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