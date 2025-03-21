Барменша утверждает, что может рассказать про человека по его напитку: один ее пугает

Девушка демонстрирует процесс приготовления коктейля и откровенно делится своим мнением о тех, кто его заказывает.

Related video

Барменша из TikTok призналась, что по заказанному напитку может многое сказать о человеке — и некоторые заказы вызывают у нее не просто недоумение, а настоящую тревогу. Об этом она рассказала в одном из своих видео.

Особенное внимание она обратила на тех, кто выбирает "Лонг-Айленд айс ти", классический, но спорный коктейль, сочетающий сразу несколько крепких алкогольных напитков.

В своем ролике девушка демонстрирует процесс приготовления напитка и откровенно делится своим мнением о тех, кто его заказывает.

"Когда вы подходите к бару и заказываете "Лонг-Айленд", первое, о чем я думаю — все ли у вас в жизни в порядке?" — говорит она.

Бармен убеждена: выбор напитка многое говорит о внутреннем состоянии человека. И если вы решили смешать ром, водку, текилу и джин в одном бокале, стоит ли удивляться, что за барной стойкой на вас могут взглянуть с подозрением?

Девушка делает коктейль "Лонг-Айленд" Фото: TikTok

Она подчеркивает, что особенно сложно воспринимать такие заказы в часы пик, когда бар переполнен, а времени на приготовление сложных коктейлей практически нет. В такие моменты фраза "удиви меня" также попадает в список самых раздражающих для барменов.

"Вы не в кино. Если мы не лучшие друзья, я не знаю, чего вы хотите", — говорит она.

Тем не менее, несмотря на свое предвзятое отношение, она признает: каждый волен пить то, что ему нравится. По ее словам, если люди предпочитает розовые фруктовые коктейли или напитки покрепче — это их выбор, и судить за это никто не должен.

Видео вызвало активную дискуссию в комментариях: одни поддержали барменшу, соглашаясь, что "Лонг-Айленд" — это перебор, другие встали на защиту любимого коктейля, называя его "идеальным стартом для веселой ночи".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина дал девушке банковскую карту и был шокирован тем, сколько она потратила на печенье. Обычная просьба купить продукты обернулась сюрпризом. Девушка потратила деньги своего парня не только на ингредиенты, но и на дорогую кухонную технику, что вызвало ажиотаж в сети.

Также стало известно, что мужчина нашел после ужина в ресторане на тарелке нечто неожиданное. После трапезы в заведении посетитель получил неожиданный предмет, который моментально стал объектом шуток в интернете. Оказалось, что у него вполне практичное применение.