Барменша стверджує, що може розповісти про людину за її напоєм: один її лякає

Дівчина демонструє процес приготування коктейлю і відверто ділиться своєю думкою про тих, хто його замовляє.

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Барменша з TikTok зізналася, що за замовленим напоєм може багато чого сказати про людину — і деякі замовлення викликають у неї не просто здивування, а справжню тривогу. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео.

Особливу увагу вона звернула на тих, хто обирає "Лонг-Айленд айс ті", класичний, але спірний коктейль, що поєднує одразу кілька міцних алкогольних напоїв.

У своєму ролику дівчина демонструє процес приготування напою і відверто ділиться своєю думкою про тих, хто його замовляє.

"Коли ви підходите до бару і замовляєте "Лонг-Айленд", перше, про що я думаю — чи все у вас у житті гаразд?" — каже вона.

Бармен переконана: вибір напою багато що говорить про внутрішній стан людини. І якщо ви вирішили змішати ром, горілку, текілу і джин в одному келиху, чи варто дивуватися, що за барною стійкою на вас можуть поглянути з підозрою?

Дівчина робить коктейль "Лонг-Айленд" Фото: TikTok

Вона підкреслює, що особливо складно сприймати такі замовлення в години пік, коли бар переповнений, а часу на приготування складних коктейлів практично немає. У такі моменти фраза "здивуй мене" також потрапляє до списку найбільш дратівливих для барменів.

"Ви не в кіно. Якщо ми не найкращі друзі, я не знаю, чого ви хочете", — каже вона.

Проте, попри своє упереджене ставлення, вона визнає: кожен може пити те, що йому подобається. За її словами, якщо люди віддають перевагу рожевим фруктовим коктейлям або міцнішим напоям — це їхній вибір, і судити за це ніхто не повинен.

Відео викликало активну дискусію в коментарях: одні підтримали барменшу, погоджуючись, що "Лонг-Айленд" — це перебір, інші стали на захист улюбленого коктейлю, називаючи його "ідеальним стартом для веселої ночі".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік дав дівчині банківську карту і був шокований тим, скільки вона витратила на печиво. Звичайне прохання купити продукти обернулося сюрпризом. Дівчина витратила гроші свого хлопця не тільки на інгредієнти, а й на дорогу кухонну техніку, що викликало ажіотаж у мережі.

Також стало відомо, що чоловік знайшов після вечері в ресторані на тарілці щось несподіване. Після трапези в закладі відвідувач отримав несподіваний предмет, який моментально став об'єктом жартів в інтернеті. Виявилося, що в нього цілком практичне застосування.