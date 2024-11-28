Майже всі мови світу підкоряються одному закону: вчені поняття не мають, чому так відбувається

Закон Ципфа — незвичайне статистичне явище, вперше описане Джорджем Кінгслі Ципфом близько 80 років тому.

Закон Ципфа — показує, що в більшості мов частота вживання слів відповідає передбачуваному розподілу за принципом силового закону. Простіше кажучи, найпоширеніше слово в мові використовується приблизно вдвічі частіше, ніж друге за поширеністю слово, утричі частіше, ніж третє, і так далі. Цей закон діє у всіх мовах, від англійської до мандаринської, і, що інтригує, навіть у таких нерозшифрованих письменах, як Манускрипт Войнича, пише IFL Science.

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Така схема ранжування частот суперечить очікуванням. Логічно припустити, що вживання слів має бути більш рівномірним, але замість цього мова дотримується цієї чіткої математичної закономірності. Загадка полягає в тому, чому таке правило існує повсюдно, навіть виходячи за рамки окремих текстів, таких як "Про походження видів" Чарльза Дарвіна.

Закон Ципфа — це не просто лінгвістичний курйоз

Різні теорії намагаються пояснити цю лінгвістичну дивину. Сам Ципф припустив, що це може бути наслідком балансу між мінімізацією зусиль для мовців і максимізацією ясності для слухачів. Згідно з іншою гіпотезою, найпоширеніші слова набирають частоту завдяки ефекту снігової кулі, стаючи дедалі помітнішими в міру розвитку та поширення мови. Однак жодна теорія не є загальновизнаною.

Закон Ципфа — це не просто лінгвістичний курйоз, а й екзистенціальне питання про людську поведінку та передбачуваність використання мови. Сьогодні існують інструменти, що дають змогу аналізувати власні тексти на предмет відповідності цьому закону, виявляючи рівень передбачуваності, який може здивувати і збентежити. Навіть знамениті твори, такі як "Гамлет" Шекспіра, схильні до цього явища. Широка застосовність закону Ципфа продовжує спантеличувати лінгвістів і математиків, залишаючи відкритим питання про те, чим обумовлена ця глибоко вкорінена лінгвістична послідовність.

Раніше Фокус писав про найефективніший і найлегший спосіб вивчення нових мов.

А також про найдобрішу і най простішу мову у світі. У 2001 році Соня Ланг, канадська лінгвістка, створила надпросту мову, в якій було всього лише 120 слів. Хоча нині кількість слів зросла до 137, проте Токіпона все ще залишається найпростішою з відомих мов.