Найбільший сумний рекорд за останні роки: в Україні на кожен шлюб припадає одне розлучення

Загальну статистику розлучень офіційно не оприлюднюють, а Мін'юст лише подає дані, які отримує вів ДРАЦСів. Є ще розірвання шлюбів через суд, а такі справи можуть тривати роками.

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В 2024 році в Україні кількість розлучень була фактично такою ж, як і кількість укладених шлюбів. Про це пише видання ВВС.

За даними Міністерства юстиції та судової влади, минулого року українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень склала 141,8 тисячі. Статистика за попередні роки теж не була оптимістичною, але останні дані називають "найбільшим сумним рекордом українців".

"Раніше в середньому на 2 шлюби фіксували 1-1,5 розлучення. Те, що зараз ці цифри наближаються до 1:1, багато хто пояснює війною, постійними стресами, неможливістю будувати нормальне партнерство. Хоча у перші два роки війни ситуація виглядала значно кращою", — пише видання.

Загальну статистику розлучень офіційно не оприлюднюють, а Мін'юст лише подає дані, які отримує вів ДРАЦСів (колишніх "загсів"), але ці дані — лише третина від усієї кількості розлучень, бо є ще розірвання шлюбів через суд, а такі справи можуть тривати роками. Через що реальна картина є зовсім іншою.

До прикладу, Мін'юст каже, що у 2024 році українці брали шлюб на 19% частіше, ніж 2023 року і РАЦС зареєстрували понад 150 тисяч шлюбів. А кількість розлучень зросла на понад 42% і становила трохи більше ніж 34 тисячі. До цих 34 тисяч слід додати 107,5 тисячі розлучень через суди, про що повідомили у Державній судовій адміністрації.

Тобто загальна цифра насправді — це понад 141 тисяча розлучень за 2024 рік.

А ще, як кажуть у Мін'юсті, деяка кількість українців розлучаються за кордоном і це в Україні ніяк не фіксується.

Причин для розлучень багато, кажуть психологи, — побутові проблеми, фізичне насильство у сім'ї, шкідливі звички чи залежність, зрада, втручання батьків, мало спільних інтересів тощо. Але під час війни на перше місце виходять наслідки стресу від війни.

"Люди не витримують. Коли стрес, ми нервуємо, зриваємося. На кому? На тому, хто поруч", — каже ВВС Україна психолог Тіна Берадзе.

Нагадаємо, що 4 лютого Фокус писав, як розійтися безболісно, швидко та які запобіжники варто врахувати жінкам і чоловікам, щоб отримати аліменти і поділити майно без зайвих зусиль.

Також 20 грудня повідомлялося, що внаслідок кібератаки РФ не працювали державні реєстри, зокрема Реєстр актів цивільного стану громадян, то для звичайних громадян України в межах країни та за кордоном було фактично неможливо було отримати певні виписки або зареєструвати шлюб.