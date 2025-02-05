Самый большой печальный рекорд за последние годы: в Украине на каждый брак приходится один развод

Общую статистику разводов официально не обнародуют, а Минюст только подает данные, которые получает от ДРАЦСов. Есть еще расторжение браков через суд, а такие дела могут длиться годами.

Related video

В 2024 году в Украине количество разводов было фактически таким же, как и количество заключенных браков. Об этом пишет издание ВВС.

По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Статистика за предыдущие годы тоже не была оптимистичной, но последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".

"Раньше в среднем на 2 брака фиксировали 1-1,5 развода. То, что сейчас эти цифры приближаются к 1:1, многие объясняют войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальное партнерство. Хотя в первые два года войны ситуация выглядела значительно лучше", — пишет издание.

Общую статистику разводов официально не обнародуют, а Минюст только подает данные, которые получает от ДРАЦСов (бывших "загсов"), но эти данные — лишь треть от всего количества разводов, потому что есть еще расторжение браков через суд, а такие дела могут длиться годами. Из-за чего реальная картина совсем другая.

К примеру, Минюст говорит, что в 2024 году украинцы женились на 19% чаще, чем в 2023 году и ЗАГС зарегистрировали более 150 тысяч браков. А количество разводов выросло более чем на 42% и составило чуть более 34 тысяч. К этим 34 тысячам следует добавить 107,5 тысячи разводов через суды, о чем сообщили в Государственной судебной администрации.

То есть общая цифра на самом деле — это более 141 тысячи разводов за 2024 год.

А еще, как говорят в Минюсте, некоторое количество украинцев разводятся за границей и это в Украине никак не фиксируется.

Причин для разводов много, говорят психологи, — бытовые проблемы, физическое насилие в семье, вредные привычки или зависимость, измена, вмешательство родителей, мало общих интересов и тому подобное. Но во время войны на первое место выходят последствия стресса от войны.

"Люди не выдерживают. Когда стресс, мы нервничаем, срываемся. На ком? На том, кто рядом", — говорит ВВС Украина психолог Тина Берадзе.

Напомним, что 4 февраля Фокус писал, как разойтись безболезненно, быстро и какие предосторожности стоит учесть женщинам и мужчинам, чтобы получить алименты и поделить имущество без лишних усилий.

Также 20 декабря сообщалось, что в результате кибератаки РФ не работали государственные реестры, в частности Реестр актов гражданского состояния граждан, то для обычных граждан Украины в пределах страны и за рубежом было фактически невозможно было получить определенные выписки или зарегистрировать брак.