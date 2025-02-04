Есть два варианта развестись, а также нестандартный и комплексный подход к разделу имущества и получения алиментов. Адвокат учит правильно оформлять документы и указывает на ошибки, которых следует избегать.

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Развестись во время войны как и в мирное время, возможно по двум вариантам: через отделы ЗАГС или суд. Фокус выяснил, как разойтись безболезненно, быстро и какие меры предосторожности стоит учесть женщинам и мужчинам, чтобы получить алименты и поделить имущество без лишних усилий.

Развод через суд или ЗАГС: в чем разница

Как пояснила Фокусу адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова, через суд разводятся пары, имеющие детей в возрасте до 18 лет, если кто-то из партнеров добровольно отказывается обратиться в отдел ЗАГС или когда один или оба находятся за границей.

Рассмотрение дел о расторжении брака обычно происходит без проведения судебных заседаний, но даже если заседание назначается, то участие сторон не является обязательным.

Заявление через государственные уполномоченные органы можно подать даже единолично, по доверенности, где будет указано право на подачу от имени другой стороны такого документа

"Самый удобный способ — привлечь адвоката, который может осуществить сопровождение от подачи заявления в суд до получения судебного решения, которое уже вступило в законную силу", — пояснила Дарья Старовойтова.

Добавим, что заявление через государственные уполномоченные органы можно подать даже единолично, по доверенности, где будет указано право на представление от имени другой стороны такого документа. Это происходит в случае, если партнер проходит службу или по каким-то причинам не может явиться в органы государственной регистрации. Ситуацию проверяют и в дальнейшем орган государственной регистрации составляет актовую запись о расторжении брака по истечении одного месяца со дня подачи такого заявления.

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Во время военного положения в стране в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения", государственная регистрация расторжения брака проводится любым органом государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению заявителя, то есть это могут быть не только ЗАГСы, а и местные администрации, которым предоставлен соответствующий доступ к реестрам.

Правилами во время военного положения предусмотрено, что лицо при разводе должно указать отношение к военной службе, то есть предъявить военный билет или свидетельство. Без этого документа будет сложно расторгнуть брак, потому что соответствующую запись сделать будет невозможно. Но если подать заявление в суд, никаких военных билетов не нужно.

Через суд разводятся пары, имеющие детей в возрасте до 18 лет Фото: Getty

Как быстро получить алименты: адвокат призвала не делать распространенную ошибку

Относительно выяснения финансовых вопросов между бывшими, здесь Дарья Старовойтова сразу заметила: "Не советую смешивать в один процесс развод, алименты и раздел имущества, — это только усложнит и затянет рассмотрение дела".

Алименты можно получить быстро, без судебных заседаний. Для этого нужно подать заявление о выдаче судебного приказ. Суд взыщет алименты в размере 1/4 доли от доходов на 1 ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 доли — на трех и более детей. Но для того, чтобы воспользоваться этой упрощенной процедурой нужны два условия:

заявитель должен доказать, что ребенок проживает именно с ним;

плательщик алиментов обязательно должен быть зарегистрирован (прописан) на территории Украины.

Если минимальный размер алиментов не устраивает одну из сторон, можно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, обосновать размер алиментов и предоставить соответствующие доказательства.

Продолжительность судебного процесса о расторжении брака составляет 2-3 месяца Фото: Pexels

Как получить выплаты после судебного решения о взыскании алиментов

Взыскание средств выполняется в принудительном порядке — через государственного или частного исполнителя. Если длительное время алименты не платятся, исполнитель может наложить штраф, применить ряд ограничений, в частности, на управление автомобилем, а также внести сведения в Единый реестр должников, и впоследствии человека ждет уголовная ответственность.

Главное, следует помнить, что суд начисляет алименты с даты подачи заявления в суд. Поэтому с выплатами медлить не стоит.

Развод во время войны — что следует знать Фото: korrespondent.net

Раздел имущества: почему это самая сложная категория в семейных спорах

Опытные адвокаты по разводам единого мнения — раздел имущества между бывшими супругами — длительный и эмоциональный процесс.

Главное правило раздела имущества по семейному законодательству следующее: все, что пара приобрела во время брака, делится поровну.

"Но есть исключения, в частности, если сторона считает, что имущество принадлежит ей на праве личной собственности, она должна это доказать в суде. Если все же происходит раздел имущества в судебном порядке — это лучший вариант для сторон. Советую начать с переговоров, или привлечь медиатора, — нейтральную сторону. Медиация имеет ряд преимуществ перед судебным порядком раздела имущества: экономия времени, гибкость процесса, конфиденциальность и т.д.", — добавляет адвокат.

Развод во время военного положения — какие условия для родителей малолетних детей Фото: Freepik

Что стоит знать о разводе во время военного положения

Во время войны весьма актуальна так называемая брачная превентивность. Фокус собрал главные правила, которых следует придерживаться, чтобы в случае развода иметь "подушку безопасности".

сохраняйте свои и документы партнера, а также те документы, которые касаются имущества, как в бумажной форме, так и в электронном виде;

помните, для развода согласие, желание или даже присутствие партнера не нужны;

перед заключением брака стоит проконсультироваться с адвокатом, чтобы знать как защитить себя в будущем;

заключите брачный договор, который регулирует вопросы распределения долгов в случае развода. Это поможет избежать недоразумений и финансовых споров в будущем, а также упростит решение этих вопросов в случае гибели одного из партнеров.

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Сроки и условия развода: сколько длится суд по расторжению брака

По словам юристки, средняя продолжительность судебного процесса о расторжении брака составляет 2-3 месяца. Тогда как алименты взимаются от даты обращения в суд, поэтому эксперт не советует медлить. И даже если партнер(ка) находится вне страны, все судебные процессы может сопровождать адвокат, поэтому местонахождение не является препятствием для расторжения брака, взыскания алиментов и раздела имущества.