Задолжал по алиментам: в Украине осудили за уклонение от мобилизации многодетного отца

Украинец имеет пять детей, но потерял право на отсрочку из-за долгов. Тогда он придумал способ обмануть работников ТЦК, но попался на лжи.

Related video

В Украине за уклонение от мобилизации осудили отца пятерых детей. Детали известны из приговора Магдалиновского районного суда Днепропетровской области от 16 мая.

Мобилизация в Украине: что совершил уклонист

На скамье подсудимых оказался уроженец села Водяное, который работает трактористом-машинистом в коммунальном предприятии "Лычково" и воспитывает пять несовершеннолетних детей. 14 февраля он пришел в ТЦК и получил там направление на медосмотр, после чего был признан ВВК годным к службе.

Украинец имел бы право на отсрочку от мобилизации, ведь удерживает более трех детей в возрасте до 18 лет, но при условии отсутствия долгов. Однако он имел задолженность по алиментам, о чем получал справку в конце января. Осознавая, что он подлежит призыву, многодетный отец решился подделать документ.

Тракторист напечатал на принтере собственную "справку от имени государственного исполнителя", по которой якобы не имел долгов и мог претендовать на отсрочку. Мало того, он подделал подпись на документе.

26 февраля мужчина предоставил "справку" работникам ТЦК, но 12 марта военные обнаружили факт подделки. Действия военнообязанного квалифицировали как уклонение от мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине: что говорит сам уклонист

На суде многодетный отец признал вину и подтвердил, что подделал документ, чтобы скрыть свои долги по алиментам. Мужчина заверил, что теперь погасил задолженность и предоставил в ТЦК уже настоящую справку об этом.

Выяснилось, что украинец имеет пять несовершеннолетних детей. Он заявил, что раскаивается и осуждает свой поступок.

Мобилизация в Украине: что решил суд

Уклониста признали виновным и осудили по нескольким статьям. Из-за поглощения менее строгого наказания более строгим в результате ему назначили три года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 22 мая опубликовал инструкцию по обновлению данных в ТЦК из-за усиления мобилизации в Украине.

Представитель комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о предложении нардепов по бронированию от мобилизации за ежемесячный денежный взнос.