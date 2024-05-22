20 тысяч гривен ежемесячно: в Раде предложили вариант экономического бронирования

По словам главы Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, крайне важно, чтобы в условиях боевых действий бизнес продолжал работать. От этого зависит, будет ли у государства возможность содержать военных на фронте.

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Народные депутаты предлагают бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос. Сумма такой платы составляет пару десятков тысяч гривен. Об этом детальнее рассказал глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, удалось наработать предложения касаемо экономического бронирования украинцев. Работодатели смогут самостоятельно определять стратегически важных для поддержки жизнедеятельности бизнеса сотрудников. Для этого нужно будет вносить 20 тысяч гривен ежемесячно за каждого из них.

Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать, считает глава комитета Верховной Рады.

"Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим. Только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине. Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления правительства — морально и технически устарел", — говорит Дмитрий Наталуха.

Отдельно было отмечено, что стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определены чиновниками, как конкретные сотрудники, выбираемыми работодателями. Соответственно, экономическое бронирование — это про новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством, который должен сохранить экономику.

А вот глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства, бизнеса и инвестиций Игорь Марчук заговорил про альтернативу в виде экономической мобилизации. Цель такого подхода — экономия средств из бюджета и их направление на дополнительное финансирование армии.

"Экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Для примера такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и тому подобное", — заявил Игорь Марчук.

Напомним, 22 мая сообщалось, что в Николаеве из-за мобилизации водителей перестанут ходить некоторые автобусы. По словам мэра Александра Сенкевича, в городе есть достаточное количество общественного транспорта, однако им некому будет управлять из-за призыва. Женщины-водители идут работать на трамваи и троллейбусы, однако отказываются от автобусов.