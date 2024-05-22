В Николаеве из-за мобилизации водителей перестанут ходить некоторые автобусы: детали от мэра

В Николаеве есть достаточное количество общественного транспорта, однако им некому будет управлять из-за призыва. Женщины-водители идут работать на трамваи и троллейбусы, однако отказываются от автобусов.

Related video

С 27 мая в Николаеве на городские маршруты будут выходить меньше автобусов, чем обычно. По словам городского головы Александра Сенкевича, так произойдет из-за мобилизации водителей. Об этом он рассказал корреспондентам "Суспільного" во время брифинга 21 мая.

Он отметил, что автобусы будут стоять, однако некому будет ими управлять. Он отметил, что утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра — 22, могла бы быть больше", — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова отметил, что женщины-водители идут работать на трамваи и троллейбусы. Однако они не хотят ездить на автобусах. Однако Сенкевичу непонятно, какое различие между троллейбусом и автобусом.

"Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети", — добавил он.

На момент выхода публикации в пресс-службе Николаевского ОТЦК и СП не прокомментировали мобилизацию водителей.

Напомним, с 18 мая в Украине военнообязанные мужчины смогут получать повестки по почте. Сообщение о вызове в ТЦК и СП будет считаться врученным, даже если мужчина откажется получать повестку на почте или не проживает по известному военкомату адресу.

Ранее стало известно, что военнообязанных граждан могут наказать за игнорирование повестки, а именно возможен штраф. В случае его игнорирования имущество мужчины могут арестовать и выставить на онлайн-аукцион.