У Миколаєві через мобілізацію водіїв перестануть ходити деякі автобуси: деталі від мера

У Миколаєві є достатня кількість громадського транспорту, проте ним не буде кому керувати через призов. Жінки-водії йдуть працювати на трамваї та тролейбуси, проте відмовляються від автобусів.

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З 27 травня в Миколаєві на міські маршрути виходитимуть менше автобусів, ніж зазвичай. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, так станеться через мобілізацію водіїв. Про це він розповів кореспондентам "Суспільного" під час брифінгу 21 травня.

Він зауважив, що автобуси будуть стояти, проте не буде кому ними керувати. Він наголосив, що вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв і 22 автобуси.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра — 22, могла б бути більшою", — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова наголосив, що жінки-водії йдуть працювати на трамваї та тролейбуси. Проте вони не хочуть їздити на автобусах. Проте Сєнкевичу незрозуміло, яка відмінність між тролейбусом та автобусом.

"Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", — додав він.

На момент виходу публікації в пресслужбі Миколаївського ОТЦК та СП не прокоментували мобілізацію водіїв.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні військовозобовʼязані чоловіки зможуть отримувати повістки поштою. Повідомлення про виклик до ТЦК та СП вважатиметься врученим, навіть якщо чоловік відмовиться отримувати повістку на пошті або не проживає за відомою військкомату адресою.

Раніше стало відомо, що військовозобовʼязаних громадян можуть покарати за ігнорування повістки, а саме можливий штраф. У разі його ігнорування майно чоловіка можуть арештувати та виставити на онлайн-аукціон.