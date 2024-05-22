Заборгував аліменти: в Україні засудили за ухилення від мобілізації багатодітного батька

Українець має п’ятьох дітей, але втратив право на відстрочку через борги. Тоді він вигадав спосіб обманути працівників ТЦК, але попався на брехні.

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В Україні за ухилення від мобілізації засудили батька п’ятьох дітей. Деталі відомі з вироку Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області від 16 травня.

Мобілізація в Україні: що скоїв ухилянт

На лаві підсудних опинився уродженець села Водяне, який працює трактористом-машиністом у комунальному підприємстві "Личкове" та виховує п’ятьох неповнолітніх дітей. 14 лютого він прийшов у ТЦК й отримав там направлення на медогляд, після чого був визнаний ВЛК придатним до служби.

Українець мав би право на відстрочку від мобілізації, адже утримує понад троьох дітей віком до 18 років, але за умови відсутності боргів. Однак він мав заборгованість за аліментами, про що отримував довідку наприкінці січня. Усвідомлюючи, що він підлягає призову, багатодітний батько наважився підробити документ.

Тракторист надрукував на принтері власну "довідку від імені державного виконавця", за якою нібито не мав боргів і міг претендувати на відстрочку. Ба більше, він підробив підпис на документі.

26 лютого чоловік надав "довідку" працівникам ТЦК, але 12 березня військові виявили факт підробки. Дії військовозобов’язаного кваліфікували як ухилення від мобілізації в Україні.

Мобілізація в Україні: що каже сам ухилянт

На суді багатодітний батько визнав провину та підтвердив, що підробив документ, щоб приховати свої борги за аліментами. Чоловік запевнив, що тепер погасив заборгованість і надав у ТЦК вже справжню довідку про це.

З’ясувалося, що українець має п’ятьох неповнолітніх дітей. Він заявив, що розкаюється та засуджує свій вчинок.

Мобілізація в Україні: що вирішив суд

Ухилянта визнали винним і засудили за кількома статтями. Через поглинання менш суворого покарання суворішим у результаті йому призначили три роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробовувальним строком на один рік.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець 22 травня опублікував інструкцію з оновлення даних у ТЦК через посилення мобілізації в Україні.

Представник комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про пропозицію нардепів щодо бронювання від мобілізації за щомісячний грошовий внесок.