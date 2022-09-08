"Дія" вместо бумажного паспорта: в украинских ЗАГСах появилась новая функция

Получить админуслуги и подать заявление на регистрацию брака теперь можно с цифровой версией паспорта гражданина Украины.

В органах государственной регистрации актов гражданского состояния с сегодняшнего дня вместо бумажного паспорта гражданина Украины или id-карты можно предъявлять цифровые документы в мобильном приложении "Дія". Информация об этом появилась на официальном канале Министерства цифровой трансформации Украины в Телеграме.

Пользоваться приложением для смартфонов "Дія" можно в таких случаях:

получения админуслуг;

подача заявление на женитьбу.

Документ в приложении административных услуг теперь равносилен физическому паспорту в виде книжечки или id-карты и их ксерокопиям.

В профильном министерстве утверждают, что новая услуга поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных и сделает обслуживание в государственных органах более комфортным для украинцев.

Как пользоваться электронными документами в ЗАГСах

Первым делом необходимо обновить приложение "Дія" и открыть свой цифровой паспорт.

После необходимо нажать на изображение документа и выбрать штрихкод. Его нужно предоставить сотруднику ЗАГСа для считывания.

Приложение также запросит разрешение на передачу данных. Этот запрос нужно будет подтвердить.

В результате цифровая копия паспорта с е-подписью гражданина передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, несколько ранее Кабмин разрешил украинцам использовать электронные документы за рубежом. Однако информацией об украинцах, которая хранится в "Дії", не смогут воспользоваться юридические лица, связанные с Россией и ее странами-сообщниками.

Фокус также писал о том, что приложение "Дія" обновилось по-крупному и украинцам доступны пять новых услуг. Среди них — шеринг авто, оплата штрафов от патрульной полиции, англоязычная версия загранпаспорта.