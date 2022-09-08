"Дія" замість паперового паспорта: в українських РАЦСах з'явилася нова функція

Отримати адмінпослуги та подати заяву на реєстрацію шлюбу тепер можна з цифровою версією паспорта громадянина України.

В органах державної реєстрації актів цивільного стану із сьогодні замість паперового паспорта громадянина України чи id-картки можна пред'являти цифрові документи в мобільному додатку "Дія". Інформація про це з'явилася на офіційному каналі Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Користуватися програмою для смартфонів "Дія" можна в таких випадках:

отримання адмінпослуг;

подання заяви на одруження.

Документ у додатку адміністративних послуг тепер рівносильний фізичному паспорту у вигляді книжечки чи id-картки та їх ксерокопій.

У профільному міністерстві стверджують, що нова послуга допоможе позбавитися помилок у процесі внесення персональних даних і зробить обслуговування в державних органах комфортнішим для українців.

Як користуватися електронними документами в РАЦСах

Насамперед необхідно оновити програму "Дія" і відкрити свій цифровий паспорт.

Після цього необхідно натиснути на зображення документа й обрати штрих-код. Його потрібно надати співробітнику РАЦСу для зчитування.

Додаток також запитає дозвіл на передавання даних. Цей запит потрібно буде підтвердити.

Унаслідок цифрова копія паспорта з е-підписом громадянина передається у сервіс органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, дещо раніше Кабмін дозволив українцям використовувати електронні документи за кордоном. Проте, інформацією про українців, яка зберігається в "Дії", не зможуть скористатися юридичні особи, пов'язані з Росією та її країнами-спільниками.

Фокус також писав про те, що додаток "Дія" оновився по-крупному й українцям доступні п'ять нових послуг. Серед них — шеринг авто, оплата штрафів від патрульної поліції, англомовна версія закордонного паспорта.