Є два варіанти розлучитися, а також нестандартний та комплексний підхід до поділу майна і отримання аліментів. Адвокатка вчить правильно оформлювати документи та вказує на помилки, яких слід уникати.

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Розлучитися під час війни як і у мирний час, можливо за двома варіантами: через відділи РАЦС або суд. Фокус з'ясував, як розійтися безболісно, швидко та які запобіжники варто врахувати жінкам і чоловікам, щоб отримати аліменти і поділити майно без зайвих зусиль.

Розлучення через суд чи РАЦС: у чому різниця

Як пояснила Фокусу адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова, через суд розлучаються пари, які мають дітей віком до 18 років, якщо хтось із партнерів добровільно відмовляється звернутися до відділу РАЦС або коли один або обидва перебувають за кордоном.

Розгляд справ про розірвання шлюбу зазвичай відбувається без проведення судових засідань, але навіть якщо засідання призначається, то участь сторін не є обов’язковою.

Заяву через державні уповноважені органи можна подати навіть одноосібно, за довіреністю, де буде зазначено право на подання від імені іншої сторони такого документу

"Самий зручний спосіб — залучити адвоката, який може здійснити супровід від подання заяви до суду до отримання судового рішення, яке вже набрало законну силу", — пояснила Дарина Старовойтова.

Додамо, що заяву через державні уповноважені органи можна подати навіть одноосібно, за довіреністю, де буде зазначено право на подання від імені іншої сторони такого документу. Це відбувається у разі, якщо партнер проходить службу чи з якихось причин не може з'явитися до органів державної реєстрації. Ситуацію перевіряють і в подальшому орган державної реєстрації складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви.

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Під час воєнного стану у країні відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника, тобто це можуть бути не лише РАЦСи, а і місцеві адміністрації, яким надано відповідний доступ до реєстрів.

Правилами під час воєнного стану передбачено, що особа під час розлучення повинна зазначити відношення до військової служби, тобто пред'явити військовий квиток чи свідоцтво. Без цього документу буде складно розірвати шлюб, тому що відповідний запис зробити буде неможливо. Та якщо подати заяву до суду, ніяких військових квитків не потрібно.

Через суд розлучаються пари, які мають дітей віком до 18 років Фото: Getty

Як швидко отримати аліменти: адвокатка закликала не робити розповсюджену помилку

Щодо з'ясування фінансових питань між колишніми, тут Дарина Старовойтова одразу зауважила: "Не раджу змішувати в один процес розлучення, аліменти і поділ майна, — це лише ускладнить та затягне розгляд справи".

Аліменти можна отримати швидко, без судових засідань. Для цього потрібно подати заяву про видачу судового наказ. Суд стягне аліменти в розмірі 1/4 частки від доходів на 1 дитину, 1/3 — на двох дітей і 1/2 частки — на трьох і більше дітей. Але для того, щоб скористатись цією спрощеною процедурою потрібні дві умови:

заявник має довести, що дитина проживає саме з ним;

платник аліментів обовʼязково має бути зареєстрований (прописаний) на території України.

Якщо мінімальний розмір аліментів не влаштовує одну зі сторін, можна звернутися до суду із позовною заявою про стягнення аліментів, обґрунтувати розмір аліментів і надати відповідні докази.

Тривалість судового процесу про розірвання шлюбу становить 2-3 місяці Фото: Pexels

Як отримати виплати після судового рішення про стягнення аліментів

Стягнення коштів виконується в примусовому порядку — через державного або приватного виконавця. Якщо тривалий час аліменти не сплачуються, виконавець може накласти штраф, застосувати ряд обмежень, зокрема, на керування автомобілем, а також внести відомості до Єдиного реєстру боржників, і згодом на людину чекає кримінальна відповідальність.

Головне, слід памʼятати, що суд нараховує аліменти від дати подання заяви до суду. Тому з виплатами зволікати не варто.

Розлучення під час війни — що слід знати Фото: korrespondent.net

Поділ майна: чому це найскладніша категорія в сімейних спорах

Досвідчені адвокати із розлучень єдиної думки — розподіл майна між колишнім подружжям — тривалий та емоційний процес.

Головне правило поділу майну за сімейним законодавством наступне: все, що пара набула під час шлюбу, ділиться порівну.

"Але є виключення, зокрема, якщо сторона вважає, що майно належить їй на праві особистої власності, вона має це довести в суді. Якщо все ж таки відбувається поділ майна в судовому порядку — це найкращий варіант для сторін. Раджу почати з переговорів, або залучити медіатора, — нейтральну сторону. Медіація має ряд переваг над судовим порядком поділу майна: економія часу, гнучкість процесу, конфіденційність тощо", — додає адвокатка.

Розлучення під час воєнного стану — які умови для батьків малолітніх дітей Фото: Freepik

Що варто знати про розлучення під час воєнного стану

Під час війни неабияк актуальна так звана шлюбна превентивність. Фокус зібрав головні правила, яких слід дотримуватися, аби в разі розлучення мати "подушку безпеки".

зберігайте свої та документи партнера, а також ті документи, що стосуються майна, як в паперовій формі, так і в електронному вигляді;

пам'ятайте, для розлучення згода, бажання чи навіть присутність партнера не потрібні;

перед укладенням шлюбу варто проконсультуватися з адвокатом, щоб знати як захистити себе в майбутньому;

укладіть шлюбний договір, який регулює питання розподілу боргів у разі розлучення. Це допоможе уникнути непорозумінь і фінансових суперечок у майбутньому, а також спростить вирішення цих питань у разі загибелі одного з партнерів.

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Заборгував аліменти: в Україні засудили за ухилення від мобілізації багатодітного батька

Терміни і умови розлучення: скільки триває суд із розірвання шлюбу

За словами юристки, середня тривалість судового процесу про розірвання шлюбу становить 2-3 місяці. Тоді як аліменти стягуються від дати звернення до суду, тому експертка не радить зволікати. І навіть, якщо партнер(ка) перебуває поза країною, всі судові процеси може супроводжувати адвокат, тому місцезнаходження не є перешкодою для розірвання шлюбу, стягнення аліментів та поділу майна.