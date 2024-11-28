Почти все языки мира подчиняются одному закону: ученые понятия не имеют, почему так происходит

Закон Ципфа — необычное статистическое явление, впервые описанное Джорджем Кингсли Ципфом около 80 лет назад.

Закон Ципфа — показывает, что в большинстве языков частота употребления слов соответствует предсказуемому распределению по принципу силового закона. Проще говоря, самое распространенное слово в языке используется примерно в два раза чаще, чем второе по распространенности слово, в три раза чаще, чем третье, и так далее. Этот закон действует во всех языках, от английского до мандаринского, и, что интригует, даже в таких нерасшифрованных письменах, как Манускрипт Войнича, пишет IFL Science.

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Такая схема ранжирования частот противоречит ожиданиям. Логично предположить, что употребление слов должно быть более равномерным, но вместо этого язык придерживается этой четкой математической закономерности. Загадка заключается в том, почему такое правило существует повсеместно, даже выходя за рамки отдельных текстов, таких как "О происхождении видов" Чарльза Дарвина.

Закон Ципфа — это не просто лингвистический курьез

Различные теории пытаются объяснить эту лингвистическую странность. Сам Ципф предположил, что это может быть следствием баланса между минимизацией усилий для говорящих и максимизацией ясности для слушателей. Согласно другой гипотезе, распространенные слова набирают частоту благодаря эффекту снежного кома, становясь все более заметными по мере развития и распространения языка. Однако ни одна теория не является общепризнанной.

Закон Ципфа — это не просто лингвистический курьез, но и экзистенциальный вопрос о человеческом поведении и предсказуемости использования языка. Сегодня существуют инструменты, позволяющие анализировать собственные тексты на предмет соответствия этому закону, выявляя уровень предсказуемости, который может удивить и обескуражить. Даже знаменитые произведения, такие как "Гамлет" Шекспира, подвержены этому явлению. Широкая применимость закона Ципфа продолжает озадачивать лингвистов и математиков, оставляя открытым вопрос о том, чем обусловлена эта глубоко укоренившаяся лингвистическая последовательность.

Ранее Фокус писал про самый эффективный и легкий способ изучения новых языков.

А также про самый добрый и простой язык в мире. В 2001 году Соня Ланг, канадская лингвистка, создала сверхпростой язык, в котором было всего лишь 120 слов. Хотя в настоящее время количество слов возросло до 137, однако Токипона все еще остается самым простым из известных языков.