Пара сотен тысяч лет: рождение человеческого языка отправляет нас к далеким предкам

Происхождение человеческого языка давно интригует ученых, а недавние генетические исследования проливают свет на этот глубокий аспект нашей эволюции.

Related video

Всестороннее исследование геномных данных показывает, что способность к языку у Homo sapiens появилась по меньшей мере 135 000 лет назад, что на десятки тысяч лет предшествовало его широкому распространению в обществе, пишет PhysOrg.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Наш вид, Homo sapiens, появился примерно 230 000 лет назад. Чтобы точно определить время возникновения языка, ученые проанализировали 15 генетических исследований, проведенных в течение почти двух десятилетий, в том числе анализ Y-хромосомы, митохондриальной ДНК и целых последовательностей генома. Эти исследования позволяют предположить, что первоначальное географическое разветвление человеческих популяций произошло около 135 000 лет назад. Такая дивергенция предполагает, что наши предки обладали неврологической базой, необходимой для развития языка, до того, как расселились по разным регионам.

Хотя когнитивные способности к языку уже существовали, данные свидетельствуют о том, что его использование в социальных контекстах стало заметным около 100 000 лет назад. Археологические находки этого периода свидетельствуют об уникальном для Homo sapiens символическом поведении. К примеру использование охристых пигментов для украшения тела и создание личных украшений, по типу бус из раковин. Эти артефакты, обнаруженные в пещере Бломбос в Южной Африке, свидетельствуют о появлении символического мышления и сложной коммуникации.

Важно

Почти все языки мира подчиняются одному закону: ученые понятия не имеют, почему так происходит

Развитие языка неразрывно связано с символической культурой — способностью создавать и понимать символы, представляющие абстрактные понятия. Эта способность позволила ранним людям передавать сложные идеи, обмениваться знаниями и укреплять социальные связи, выделяя их среди других видов.

Точная хронология эволюции языка остается предметом постоянных исследований. Одни теории предполагают постепенное развитие в течение миллионов лет, другие — более резкое появление. Тем не менее, слияние генетических и археологических данных указывает на важную веху в истории человечества: появление языка как краеугольного камня идентичности и успеха нашего вида.

Интересно, что использование охристых пигментов, часто ассоциирующихся с символическим поведением, датируется по крайней мере 100 000 лет назад. Эта практика подчеркивает глубоко укоренившуюся в человеке склонность к символическому выражению, которая является основой для развития языка. Таким образом, объединение генетических данных и археологических находок дает убедительное представление о происхождении человеческого языка, подчеркивая его ключевую роль в когнитивной и культурной эволюции Homo sapiens.

Ранее Фокус писал об интересной тайне человечества. Какой же язык был самым первым?