Что нельзя делать перед Новым годом Зеленой Змеи: пять рекомендаций

Покровителем 2025 года по восточной астрологии будет Зеленая Деревянная Змея. Существует ряд действий, которые лучше не совершать накануне года Змеи, чтобы не "разозлить" животное.

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Избегайте конфликтов и ссор

Год Змеи считается мощным и энергичным, поэтому негативные эмоции и конфликты перед Новым годом могут привести к несчастью. Старайтесь избегать споров и ссор, старайтесь поддерживать мирные отношения.

Не берите в долг

Существует поверье, что займы перед Новым годом могут привести к тому, что весь следующий год придется трудиться, чтобы вернуть долги. Поэтому старайтесь избегать крупных финансовых обязательств перед этим праздником.

Не чистите дом в день Нового года

В некоторых культурах считается неудачным чистить дом в самый последний день года — 31 декабря. Это может символизировать вынос хороших энергий или даже уносить удачу. Лучше провести уборку заранее.

Избегайте острой еды в последний день года

Существует поверье, что острая еда может привлечь негативные энергии. Поэтому многие рекомендуют избегать острой, кислой или слишком соленой пищи в преддверии праздника.

Не носите белую одежду

Змея не любительница светлых оттенков, а особенно — белого цвета. Лучше избегать белоснежных нарядов как в последние дни года, так и в новогоднюю ночь.

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