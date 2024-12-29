Що не можна робити перед Новим роком Зеленої Змії: п'ять рекомендацій

Покровителем 2025 року за східною астрологією буде Зелена Дерев'яна Змія. Існує низка дій, які краще не здійснювати напередодні року Змії, щоб не "розлютити" тварину.

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Уникайте конфліктів і сварок

Рік Змії вважається потужним і енергійним, тому негативні емоції та конфлікти перед Новим роком можуть призвести до нещастя. Намагайтеся уникати суперечок і сварок, намагайтеся підтримувати мирні стосунки.

Не беріть у борг

Існує повір'я, що позики перед Новим роком можуть призвести до того, що весь наступний рік доведеться працювати, щоб повернути борги. Тому намагайтеся уникати великих фінансових зобов'язань перед цим святом.

Не чистіть будинок у день Нового року

У деяких культурах вважається невдалим чистити оселю в останній день року — 31 грудня. Це може символізувати винесення хороших енергій або навіть забирати удачу. Краще провести прибирання заздалегідь.

Уникайте гострої їжі в останній день року

Існує повір'я, що гостра їжа може привернути негативні енергії. Тому багато хто рекомендує уникати гострої, кислої або занадто солоної їжі напередодні свята.

Не носіть білий одяг

Змія не любителька світлих відтінків, а особливо — білого кольору. Краще уникати білосніжного вбрання як в останні дні року, так і в новорічну ніч.

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