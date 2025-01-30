В одной точке на Земле 10 млн людей говорят на 840 языках: о какой стране идет речь

Исследователи рассказали, какая страна сегодня является лингвистически самой разнообразной на планете.

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Наша планета является домом для миллиардов людей, которые говорят на тысячах различных языков. Однако в мире есть всего одна страна, где люди говорят на 840 языках — она считается самой разнообразной лингвистически во всем мире, пишет IFLScience.

Речь идет о Папуа-Новой Гвинее — сегодня здесь до сих пор говорят примерно на 840 языках — это более 10% от общего числа языков, существующих во всем мире. Не менее любопытно и то, что при таком богатстве языков население страны составляет всего лишь 10 миллионов человек.

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Официально в Папуа-Новой Гвинее всего три национальных языка:

хири-моту;

ток-писин;

английский.

Исследователи отмечают, что английский стал национальным из-за колониальной истории страны. Папуа-Новая Гвинея была присоединена в качестве протектората Британской империи в 19 веке, а позже имела австралийскую администрацию до обретения независимости в 1975 году.

Ток-писин (в переводе "птичий язык") — креольский язык на основе английского языка, который развивался во времена Британской империи. Исследования показали, что он был создан различными группами рабочих из Меланезии, Малайзии и Китая, которые приехали сюда в 19 веке, чтобы работать в большинстве своем на плантациях сахарного тросника. Несмотря на сильное влияние английского языка, ток-писин включает в себя лексику и структуры из смеси коренных и иностранных языков.

Хири-моту — это пиджин-вариант моту, австронезийского языка, изначально распространенного в районе, окружающем столицу Порт-Морсби. Он несколько связан с ток-писином, но в меньшей степени подвержен влиянию английского.

Ученые также обнаружили, что помимо трех официальных языков в Папуа-Новой Гвинее существуют сотни других местных языков — их количество обусловлено огромным этническим и культурным разнообразием.

Папуа-Новая Гвинея состоит из сотен островов, положенных на юго-западной части Тихого океана, к северу от Австралии. Ее пересеченная местность с горами и густыми джунглями исторически ограничивала местную миграцию и культурное смешение, способствуя формированию изолированных коренных групп. Простыми словами, эти группы оставались обособленными даже с появлением сельского хозяйства около 10 000 лет назад.

Исследователи отмечают, что уникальная история страны четко отражена в глубоком генетическом разнообразии населения. Например, в 2017 году исследователь Андерс Бергстрем с коллегами обнаружили, что генетические различия между группами людей в Папуа-Новой Гвинее, как правило, сильнее, чем между основными популяциями в пределах всей Европы или Восточной Азии.

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