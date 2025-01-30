В одній точці на Землі 10 млн людей розмовляють 840 мовами: про яку країну йдеться

Дослідники розповіли, яка країна сьогодні є лінгвістично найрізноманітнішою на планеті.

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Наша планета є домівкою для мільярдів людей, які розмовляють тисячами різних мов. Однак у світі є всього одна країна, де люди розмовляють 840 мовами — вона вважається найрізноманітнішою лінгвістично в усьому світі, пише IFLScience.

Йдеться про Папуа-Нову Гвінею — сьогодні тут досі розмовляють приблизно 840 мовами — це понад 10% від загальної кількості мов, що існують у всьому світі. Не менш цікаво й те, що за такого багатства мов населення країни становить лише 10 мільйонів осіб.

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Офіційно в Папуа-Новій Гвінеї всього три національні мови:

хірі-моту;

ток-пісін;

англійська.

Дослідники зазначають, що англійська стала національною через колоніальну історію країни. Папуа-Нова Гвінея була приєднана як протекторат Британської імперії в 19 столітті, а пізніше мала австралійську адміністрацію аж до здобуття незалежності 1975 року.

Ток-пісін (у перекладі "пташина мова") — креольська мова на основі англійської мови, що розвивалася за часів Британської імперії. Дослідження засвідчили, що вона була створена різними групами робітників з Меланезії, Малайзії та Китаю, які приїхали сюди в 19 столітті, щоб працювати здебільшого на плантаціях цукрової тростини. Попри сильний вплив англійської мови, ток-пісін містить у собі лексику і структури із суміші корінних та іноземних мов.

Хірі-моту — це піджин-варіант моту, австронезійської мови, спочатку поширеної в районі, що оточує столицю Порт-Морсбі. Вона дещо пов'язана з ток-пісіном, але меншою мірою схильна до впливу англійської.

Вчені також виявили, що крім трьох офіційних мов у Папуа-Новій Гвінеї існують сотні інших місцевих мов — їхня кількість зумовлена величезним етнічним і культурним розмаїттям.

Папуа-Нова Гвінея складається із сотень островів, покладених на південно-західній частині Тихого океану, на північ від Австралії. Її перетнута місцевість з горами та густими джунглями історично обмежувала місцеву міграцію та культурне змішання, сприяючи формуванню ізольованих корінних груп. Простими словами, ці групи залишалися відокремленими навіть з появою сільського господарства близько 10 000 років тому.

Дослідники зазначають, що унікальна історія країни чітко відображена в глибокому генетичному розмаїтті населення. Наприклад, у 2017 році дослідник Андерс Бергстрем з колегами виявили, що генетичні відмінності між групами людей у Папуа-Новій Гвінеї, як правило, сильніші, ніж між основними популяціями в межах усієї Європи або Східної Азії.

Раніше Фокус писав про те, яка з усіх мов світу найшвидша.