Беседы первых людей на Земле: какой язык считается самым древним в мире

Сегодня в мире насчитывается 7168 живых языков. Из них треть находится под угрозой исчезновения. Из этой трети у многих языков осталось менее 1 тысячи говорящих на них людей. Но какой из языков самый старый? Какие самые древние языки в мире?

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Поскольку новые доказательства появляются каждый день, наука до сих пор не может сказать, на каком языке впервые заговорили люди. Но лингвисты и историки сходятся во мнении, что древнейшие языки мира — это:

Аккадский язык;

Арабский;

Арамейский;

Китайский;

Египетский;

Эламский;

Греческий;

Иврит;

Хеттский;

Хурритский;

Ирландский гэльский;

Латинский;

Микенский (древняя разновидность греческого языка);

Палайский;

Санскрит;

Шумерский;

Тамильский.

Языки являются одним из основных столпов цивилизации на Земле. Языки формировали человечество на протяжении веков и продолжают это делать даже сегодня. Они изменчивы и находятся в непрерывном развитии.

Какой язык был первым на Земле?

Древние языки наверняка использовались задолго до того, как появились надписи на камне или папирусах

Есть предположение, что первый разговорный язык появился 10 000 лет назад. Но мы никогда не сможем знать этого наверняка, потому что рядом не было никого, кто мог бы подтвердить это. На сегодня есть только один способ судить о возрасте языка: по самым ранним доказательствам его письменной формы. Однако и это все еще остается областью допущений, поскольку всегда есть вероятность, что завтра археологи откроют нечто новое. Каждое подобное открытие так или иначе меняет историю. Более того, эти древние языки наверняка использовались задолго до того, как они были написаны на камне или папирусах. Но как долго? Это остается загадкой.

Излишне говорить, что первые человеческие языки, вероятно, были простыми и состояли из основных звуков и жестов, используемых для передачи базовых потребностей выживания, таких как еда, вода и кров. Со временем эти ранние языки развивались и диверсифицировались, поскольку человеческие общества становились более сложными и начали заниматься торговлей, сельским хозяйством и другими видами деятельности.

Древнейшие мертвые языки на Земле

Древние языки обычно относятся к старым вымершим языкам, у которых больше не осталось носителей. С другой стороны, мертвый язык — это, по определению, "тот, который больше не является родным языком какого-либо сообщества", даже если он все еще используется — как латынь в медицине.

Археологические доказательства, которыми мы располагаем сегодня, позволяют утверждать, что древнейшим мертвым языком в мире является шумерский язык. Старейшее доказательство письменности шумерского языка, датируемое как минимум 3500 годом до н. э., было найдено в современном Ираке на артефакте, известном как Табличка из Киша. Таким образом, учитывая эти доказательства, именно шумерский можно считать первым языком в мире — или одним из древнейших языков.

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Около 2000 г. до н.э. шумерский язык постепенно был заменен аккадским в качестве разговорного языка, но как литературный, церемониальный, научный и священный язык он использовался до I века н. э. Современному миру он был неизвестен до XIX века, когда ассириологи начали расшифровывать клинописные надписи.

Шумерскую письменность можно разделить на несколько периодов: архаический шумерский (31–26 века до н. э.), старый или классический шумерский (26–23 века до н. э.), нео-шумерский (23–21 вв. до н. э.), позднешумерский (20–18 вв. до н. э.) и постшумерский (после 1700 г. до н. э.).

Некоторые из древнейших языков в мире, на которых до сих пор говорят люди

24 800 жителей Индии указали санскрит как свой родной язык Фото: Getty Images

Санскрит

Первое свидетельство: 2-е тысячелетие до н.э.

Язык общения: Индия

Текущее количество говорящих: 5 миллионов

Санскрит был диалектом древней и средневековой Индии, и первые письменные упоминания о нем можно найти в Ригведе – сборнике ведических санскритских гимнов.

Хотя многие считают санскрит вымершим языком, по данным переписи 2011 года 24 800 жителей Индии зарегистрировали санскрит как свой родной язык. Кроме того, он продолжает использоваться в качестве церемониального и ритуального языка в индуизме и некоторых буддийских практиках.

Древнегреческий

Первое свидетельство: 1450 г. до н.э.

Язык общения: Греция, южная Италия.

Текущее количество говорящих: 13 миллионов

Греческий также был упомянут в категории "вымершие языки", поскольку микенский греческий язык является предшественником новогреческого языка. Таким образом, остается спорным вопрос о том, действительно ли греческому языку, на котором говорят наши современники, 3400 лет или нет. Однако, поскольку его корни лежат в микенском греческом языке, все же можно согласиться с тем, что греческий язык действительно является одним из древнейших живых языков в мире.

Древнегреческий язык занимает важное место в истории благодаря своей богатой литературе, включающей эпические поэмы "Илиада" и "Одиссея". Кроме того, на греческом написаны многие фундаментальные труды по астрономии, математике, логике и философии.

Коптский-египетский

Первое свидетельство: 2 век до н.э.

Язык общения: Египет

Текущее количество говорящих: неизвестно

Примерно во II веке до нашей эры египетский язык начал пользоваться коптским алфавитом (адаптацией греческого алфавита), поэтому коптский язык можно считать новейшим этапом египетского языка.

К сожалению, этот язык, вероятно, скоро вымрет, поскольку в мире осталось лишь несколько человек, которые продолжают использовать коптский язык в качестве повседневного разговорного языка.

Иврит

Первое свидетельство: 10 век до н.э.

Язык общения: Израиль

Текущее количество говорящих: 9,3 миллиона

Самым ранним известным примером письменного древнееврейского языка является надпись Хирбет Кейафа на древнем иврите, обнаруженная в 2007 году недалеко от израильского города Бейт-Шемеш, в 30 км от Иерусалима.

Самое интересное в иврите то, что он перестал быть повседневным разговорным языком где-то между 200 и 400 годами н. э. После этого он продолжал использоваться на протяжении всего средневекового периода как язык еврейской литургии, раввинской литературы и поэзии. Тем не менее, с подъемом сионизма в XIX веке он был возрожден как разговорный и литературный язык, став основным языком еврейской общины, а затем и государства Израиль.

Китайский

Первое свидетельство: 1250 г. до н.э.

Язык общения: в основном в Китае, но также и в других странах мира

Текущее количество говорящих: 1,3 миллиарда

Древнекитайский язык — древнейшая засвидетельствованная стадия развития китайского языка и предок всех современных разновидностей китайского языка. Самыми ранними примерами китайского языка являются гадательные надписи на костях для предсказаний, датируемые примерно 1250 годом до н. э., их использовали оракулы во времена поздней династии Шан.

Арамейский

Первое свидетельство: 11 век до н.э.

Язык общения: Ближний Восток и в Западная Азия.

Текущее количество говорящих: 2 миллиона

На протяжении своей примерно 3100-летней истории арамейский язык служил языком богослужения и религиозного изучения, управления империями и родным языком ряда семитских народов Ближнего Востока.

Исторически арамейский язык был языком арамейцев, семитоязычного народа из региона между северным Левантом и северной долиной Тигра.

Арабский

Первое свидетельство: I век до н.э.

Язык общения: в 25 странах арабский язык является официальным или одним из официальных языков

Текущее количество говорящих: 335 миллионов

Древнеарабский язык является прародителем арабского языка, и считается, что его самая ранняя надпись представляет собой молитву трем богам трансиорданских ханаанских царств, датируемую началом 1-го тысячелетия до н. э.

Персидский (фарси)

Первое свидетельство: 522–486 гг. до н. э.

Язык общения: Иран, Таджикистан, Узбекистан, Ирак, Россия, Азербайджан и Афганистан

Текущее количество говорящих: 65 миллионов

Предком фарси или персидского языка является древнеперсидский язык, который впервые упоминается в надписях Дария I, который правил между 522 и 486 годами до н. э.

Письменные примеры использования древнеперсидского языка были найдены на территории современного Ирана, Румынии, Армении, Бахрейна, Ирака, Турции и Египта. Однако самым важным свидетельством на сегодняшний день является многоязычная Бехистунская надпись, которая сыграла решающую роль в расшифровке клинописи, поскольку она включает в себя три версии одного и того же текста, написанного на древнеперсидском, эламском и вавилонском (разновидность аккадского языка).

Тамильский

Первое свидетельство: широко обсуждается, предложения варьируются от 5320 г. до н.э. до 8-го века н.э.

Язык общения: Индия

Текущее количество говорящих: 83 миллиона

Самая ранняя тамильская письменность засвидетельствована в надписях и черепках V века до н.э. Однако с открытием "Толкаппияма", самого древнего текста тамильской грамматики и старейшего сохранившегося произведения тамильской литературы, ученые начали спорить об истинном возрасте тамильского языка. Автор "Толкаппияма" часто указывает в тексте на богатые грамматические и литературные традиции, которые сложились задолго до написания его труда. Естественно, лингвисты начали задаваться вопросом, а не следует ли датировать тамильский язык хотя бы за пару тысяч лет до "Толкаппияма"?

К сожалению, на данный момент археологических подтверждений этому утверждению нет, поэтому эксперты придерживаются первоначальных выводов.

Ирландский гэльский

Первое свидетельство: 4 век нашей эры.

Язык общения: Ирландия

Текущее количество говорящих: 1,2 миллиона пользователей.

Самые ранние ирландские гэльские письмена относятся к 4 веку н. э. и представляют собой линейное письмо огама, на этапе развития языка, известного как примитивный ирландский. В V веке примитивный ирландский язык превратился в древнеирландский. За это время ирландский язык впитал в себя некоторые латинские слова и к Х веку снова превратился в среднеирландский, на котором говорили по всей Ирландии, в Шотландии и на острове Мэн.

Начиная с XII века среднеирландский язык начал превращаться в современный ирландский язык в Ирландии, шотландский гэльский язык в Шотландии и мэнский язык на острове Мэн. Однако с XVIII века этот язык начал сдавать позиции.

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