Пара сотень тисяч років: народження людської мови відправляє нас до далеких предків

Походження людської мови давно інтригує вчених, а нещодавні генетичні дослідження проливають світло на цей глибокий аспект нашої еволюції.

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Всебічне дослідження геномних даних показує, що здатність до мови у Homo sapiens з'явилася щонайменше 135 000 років тому, що на десятки тисяч років передувало її широкому поширенню в суспільстві, пише PhysOrg.

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Наш вид, Homo sapiens, з'явився приблизно 230 000 років тому. Щоб точно визначити час виникнення мови, вчені проаналізували 15 генетичних досліджень, проведених протягом майже двох десятиліть, зокрема аналіз Y-хромосоми, мітохондріальної ДНК і цілих послідовностей геному. Ці дослідження дають змогу припустити, що початкове географічне розгалуження людських популяцій відбулося близько 135 000 років тому. Така дивергенція передбачає, що наші предки володіли неврологічною базою, необхідною для розвитку мови, до того, як розселилися по різних регіонах.

Хоча когнітивні здібності до мови вже існували, дані свідчать про те, що її використання в соціальних контекстах стало помітним близько 100 000 років тому. Археологічні знахідки цього періоду свідчать про унікальну для Homo sapiens символічну поведінку. Приміром використання охристих пігментів для прикрашання тіла і створення особистих прикрас на кшталт намиста з раковин. Ці артефакти, виявлені в печері Бломбос у Південній Африці, свідчать про появу символічного мислення і складної комунікації.

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Розвиток мови нерозривно пов'язаний із символічною культурою — здатністю створювати і розуміти символи, що представляють абстрактні поняття. Ця здатність дала змогу раннім людям передавати складні ідеї, обмінюватися знаннями і зміцнювати соціальні зв'язки, виділяючи їх серед інших видів.

Точна хронологія еволюції мови залишається предметом постійних досліджень. Одні теорії припускають поступовий розвиток протягом мільйонів років, інші — більш різку появу. Проте злиття генетичних та археологічних даних вказує на важливу віху в історії людства: появу мови як наріжного каменю ідентичності та успіху нашого виду.

Цікаво, що використання охристих пігментів, які часто асоціюються із символічною поведінкою, датується принаймні 100 000 років тому. Ця практика підкреслює глибоко вкорінену в людині схильність до символічного вираження, яка є основою для розвитку мови. Таким чином, об'єднання генетичних даних та археологічних знахідок дає переконливе уявлення про походження людської мови, підкреслюючи її ключову роль у когнітивній та культурній еволюції Homo sapiens.

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