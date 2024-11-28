42 тис. доларів на весіллях і розлученнях: жінка вигадала новий вид шахрайства

Журналісти зазначають, що до агентств для знайомств звертається велика кількість чоловіків. Щоразу обирають клієнта серед 40-50 кандидатів.

У Китаї жінка заробила 42 000 доларів США за три місяці на "швидких" шлюбах і розлученнях. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що вона зареєструвала шлюб із чоловіком у грудні минулого року, однак незабаром заявила про домашнє насильство та подала на розлучення. Жінка не повернула чоловікові "викуп за наречену" у розмірі 170 000 юанів, забрала частину спільного майна, включно з машиною, яку чоловік купив для неї. Після розлучення жінка продовжила ходити на побачення, приховуючи статус розлученої.

Журналісти зазначають, що в Китаї набирають обертів так звані "швидкі весілля". Це шлюби, в яких наречені виходять заміж, однак втікають і змушуючи розлучитися після недовгого періоду спільного життя.

Поліція вже звернула увагу на групу агентств із підбору пар на південному заході Китаю через виманювання жінками в самотніх чоловіків значних сум грошей. Водночас деякі видавали себе за потенційних наречених. Так їм вдається заробляти великі суми коштів за декілька місяців.

Деякі активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, інші займалися пошуками жінок. У багатьох випадках, через кілька днів після того, як чоловіки-клієнти зустрічалися з жінками від агентства, вони погоджувалися на шлюб, підписували контракт з ним і платили "викуп за наречену".

Такі шлюби називають "швидкісними весіллями", тому що наречені часто втікали, зникали або чинили тиск на чоловіків, змушуючи їх розлучитися. Для цього жінки використовували різні способи, зокрема часті конфлікти.

Загалом від березня минулого року до поліцейської дільниці одного з районів надійшло 180 повідомлень про шахрайство під час знайомств. Суд уже вирішив близько 50 схожих справ.

Один із колишніх представників служби підтримки клієнтів одного з агентств зазначив, що клієнтів-чоловіків у них вистачає.

"Ми взагалі не переймаємося щодо клієнтів-чоловіків. Їх багато по всій країні. Ми можемо обрати клієнта-чоловіка для побачень наосліп із 40–50 кандидатів щодня", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї заарештовано чоловіка, який кинув хвору на рак дружину. Його було засуджено до року позбавлення волі умовно.

Додамо, одного співробітника в китайській компанії звільнили через те, що він заснув на робочому місці. Він подав до суду, виграв його й отримав 48 тисяч доларів компенсації.