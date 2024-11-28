42 тыс. долларов на свадьбах и разводах: женщина придумала новый вид мошенничества

Журналисты отмечают, что в агентства для знакомств обращается большое количество мужчин. Каждый раз выбирают клиента среди 40-50 кандидатов.

В Китае женщина заработала 42 000 долларов США за три месяца на "быстрых" браках и разводах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что она зарегистрировала брак с мужем в декабре прошлого года, однако вскоре заявила о домашнем насилии и подала на развод. Она не вернула мужу "выкуп за невесту" в размере 170 000 юаней, забрала часть общего имущества, включая машину, которую муж купил для нее. После развода женщина продолжила ходить на свидания, скрывая статус разведенной.

Журналисты отмечают, что в Китае набирают обороты так называемые "быстрые свадьбы". Это браки, в которых невесты выходят замуж, однако сбегают и заставляя расстаться после недолгого периода совместной жизни.

Полиция уже обратила внимание на группу агентств по подбору пар на юго-западе Китая из-за выманивания женщинами у одиноких мужчин значительных сумм денег. При этом некоторые выдавали себя за потенциальных невест. Таким образом им удается зарабатывать большие суммы средств за несколько месяцев.

Некоторые активно искали одиноких мужчин из небольших и отдаленных городов по всей стране, другие занимались поисками женщин. Во многих случаях, через несколько дней после того, как мужчины-клиенты встречались с женщинами от агентства, они соглашались на брак, подписывали контракт с ним и платили "выкуп за невесту".

Такие браки называют "скоростными свадьбами", потому что невесты часто убегали, исчезали или оказывали давление на мужчин, заставляя их развестись. Для этого женщины использовали различные способы, включая частые конфликты.

Всего с марта прошлого года в полицейский участок одного из районов поступило 180 сообщений о мошенничестве во время знакомств. Суд уже решил около 50 подобных дел.

Один из бывших представителей службы поддержки клиентов одного из агентств отметил, что клиентов-мужчин у них хватает.

"Мы вообще не переживаем по поводу клиентов-мужчин. Их много по всей стране. Мы можем выбрать клиента-мужчину для свиданий вслепую из 40-50 кандидатов ежедневно", — добавил он.

Напомним, недавно в Китае арестован мужчина, который бросил больную раком жену. Он был приговорен к году лишения свободы условно.

Добавим, одного сотрудника в китайской компании уволили из-за того, что он заснул на рабочем месте. Он подал в суд, выиграл его и получил 48 тысяч долларов компенсации.