Китайская "Игра в кальмара": мужчина заплатил за 26-дневное испытание в изоляции (фото)

Компания в Китае собирала с людей по $7 тысяч за то, чтобы они 26 или 30 дней провели в полной изоляции, рассказали журналисты. За малейшее нарушение участников выгоняли, тогда как компания получала деньги, приложив минимум усилий.

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Китаец решил принять участие в испытании, по итогам которого надеялся получить 120 тыс. долл. За участие в испытании следовало заплатить почти 7 тыс. долл. Мужчина платил трижды, каждый раз досрочно завершал испытание, теряя средства и не получая выигрыша. После третьего проигрыша появилось подозрение о схеме мошенничества. О выдумке китайских фирм, похожую на телесериал "Игра в кальмара", рассказали на портале Sixth Tone.

На портале обратили внимание на публикацию издания Huashang Daily, в которой говорилось о китайце Джане. Джан был безработным и узнал об интересном способе заработать — за пребывание в закрытом помещении под наблюдением видеокамер. За такую "тренировку самодисциплины" фирма Xian Mulin Culture Communication Company платила деньги. Основные правила — не закрывать лицо более чем на три секунды, не закрывать пиво, пользоваться телефоном в течение нескольких часов, а затем класть его на место, включать-выключать свет раз в день до 6 часов утра. В то же время, чтобы принять участие в программе, следовало внести определенные средства: сумма тем больше, чем на более долгий срок человека закрывали в комнате. Джан делал несколько попыток: платил деньги и каждый раз проигрывал. В итоге он заподозрил, что фирма, вероятно, реализует таким образом мошенническую схему заработка, поэтому и подал в суд.

"Адвокат утверждает, что правила конкурса были необоснованными и несправедливыми, накладывая серьезную психологическую нагрузку на участников", — привели журналисты слова юриста, который будет представлять Джана в суде.

Как выяснилось, китаец сделал три попытки, пока заподозрил что-то неладное. 24 сентября он заплатил 6 900 юаней (930 долл.), чтобы провести в изоляции 26 дней и получить 860 000 юаней (или 120 тыс. долл.). Однако его выгнали в течение первых суток, потому что мужчина закрыл лицо на более чем три секунды. Была еще одна попытка, 25 сентября, и снова выгнали, потому что повернулся спиной к камере. Тогда Джан занял еще 930 долл. и продержался 10 дней и вылетел из-за того, что закрыл пиво. Наконец родственник китайца предположил, что речь идет о мошенничестве ради получения денег, и мужчина остановился, чтобы подать в суд, рассказали на портале.

Челлендж в Китае — детали

Журналисты исследовали странный челлендж, который появился в Китае и о котором снимаются видео для китайского аналога TikTok — для сети Douyin. Речь идет о компаниях, которые предлагают заработать "легкие деньги" на испытании, по итогам которого выдают 120 тыс. долл. или другую сумму. Задача заключается в том, что человека изолируют в помещении, в котором он должен пробыть определенное количество дней, выполняя определенные простые правила. На портале назвали такое испытание имитацией "Игры в кальмара" — по названию телесериала, в котором людей убивали ради выигрыша. На портале опубликовали серию скриншотов с кадрами испытания. Видно участников, которые находятся в комнатах под наблюдением камер.

Челлендж в Китае — комната для изоляции Фото: Sixth Tone Челендж в Китае — человек, находящийся в изолированной комнате Фото: Sixth Tone

Чем дольше участник игры надеется пробыть в изоляции, тем большую сумму он вносит. Самый серьезный челлендж — 26 дней изоляции и 120 тыс. долл. победителю, говорится в статье. За девять дней выигрыш 58 тыс. юаней (или почти 8 тыс. долл.), за шесть дней — 28 тыс. юаней (почти 4 тыс. долл.), за три дня — 6 800 юаней (930 долл.). Минимальные требования к участникам — любой в возрасте от 45 до 50 лет с нормальным состоянием здоровья. Также описывают, чем разрешено заниматься — "читать книги, рисовать, вязать или наслаждаться видом из окна". Как выяснили на примере Джана, людям трудно выполнить правила и они вылетают из челленджа, потеряв собственные деньги и шанс на выигрыш. Другой китаец, который присоединился к испытанию, заплатил 6 тыс. юаней для выигрыша 250 тыс. юаней после 30 дней изоляции: проиграл, потому что закрыл лицо подушкой, говорится в статье, в которой подозревают мошенничество и втягивание людей в азартные игры.

Отметим, в ноябре Фокус рассказал о китаянке, которая мошенничала на свадьбах и разводах. Женщина искала мужчин, выходила замуж, а потом быстро разводилась под разными предлогами. Согласно местным обычаям, во время свадьбы она получала определенные суммы, которые не возвращались. На схеме удалось заработать 40 тыс. долл., пока ее разоблачили, написали на портале South China Morning Post.

Напоминаем, в 2023 году агентство Reuters сообщило о схеме мошенничества с помощью технологий искусственного интеллекта, которое помогло злоумышленникам получить более 600 тыс. долл.